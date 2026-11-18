Továrna na výrobu kečupů Heinz v nizozemském Elstu, největší v Evropě v daném potravinářském segmentu, jede na plné obrátky ve třísměnném provozu. Její plnicí linky každý týden opouští kolem osmi milionů lahví oblíbeného dochucovadla. Produkce je důsledně organizována dle principu „just in time“. Jenom osm hodin trvá, než se z výchozí suroviny – rajského protlaku dodávaného v rozměrných obalech s hliníkovou výstelkou – vyrobí finální produkt, který se exportuje do více než 80 zemí. Celý koncern je i přesto ve ztrátě a jeho akcie rychle ztrácí hodnotu. Proč tomu tak je?
Co se dočtete dál
- Jaká je role dalších značek koncernu.
- Co se nelíbilo Warrenu Buffettovi.
- Jaké problémy měl kečup.
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