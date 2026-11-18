České firmy by mohly v budoucnu vyrábět v boji osvědčené ukrajinské drony i systémy na ochranu proti nim a vyvážet je do celého světa. Zamrzlá jednání o takzvaném drone dealu se totiž po podnikatelské misi vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na Ukrajinu znovu rozjela. Spolu s Českem směřuje k zisku licencí jen pár dalších zemí, má je už například Velká Británie.
Zatímco v minulosti proudily technologie především z České republiky na Ukrajinu, nyní se situace v některých oblastech obrací. Ukrajina se totiž pod tlakem války stala světovou špičkou právě ve vývoji dronů a protidronové obrany. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje má český byznys o licence na tyto technologie velký zájem. A ukrajinská strana je nyní při jednáních sama nabídla.
Co se dočtete dál
- Jak postupují mezivládní jednání mezi Českem a Ukrajinou o licencích na drony a protidronové systémy.
- Jaké podmínky a záruky bude Ukrajina požadovat při předávání know‑how a licencí.
- Které české firmy a sektory (elektronika, senzory, software) se mohou do výroby zapojit.
- Jaký technologický obsah zahrnují systémy jako Octopus a MURMUS a jak fungují v praxi.
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