Nejvyšší správní soud rozhodl ve sporu mezi společností Ridera Bohemia a Českou inspekcí životního prostředí ohledně případu ostravské hořící haldy ve prospěch inspektorů. Odmítl kasační stížnost Ridery, která považovala jednání inspekce za nezákonné. Firma budovala oddělovací stěnu mezi hořící haldou a sousední chemickou skládkou, která měla být zavezena stabilním a nehořlavým materiálem. Stěna měla zabránit prohoření ke skládce a hrozící ekologické havárii.
Inspekce ale zjistila, že do ní byly navezeny i odpady, a podezřívala z toho právě Rideru. Loni v prosinci proto zahájila s firmou správní řízení, ve kterém požadovala nápravu. Právě to Ridera později napadla. Ministerstvo životního prostředí ale letos případ od inspekce převzalo a firmu poté zprostilo viny. Ridera sama tvrdí, že je materiál certifikovaný a v pořádku, a dokládá to řadou posudků.
Co se dočtete dál
- Jak zdůvodnil rozhodnutí soud.
- Co na to říká žalující firma.
- A kdo se v případě také soudil.
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