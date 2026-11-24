Každý rok rozdá desítky milionů na charitativní projekty. Nadace Jablotron letos postavila do role filantropů i své zaměstnance. V dubnu totiž spustila nový program Moje Nadace, v jehož rámci má každý z asi šesti stovek pracovníků společnosti možnost podpořit libovolnou organizaci dle vlastního výběru, a to částkou pět tisíc korun. Možnost pomoci nakonec využilo 327 z nich. „Zjistili jsme mnoho věcí, o kterých lidé v pracovním životě běžně nemluví. Potěšilo nás také, že pomoc nezůstala jen v našem regionu, ale že se rozprostřela po celém Česku,“ říká Tereza Nalezená, ambasadorka nadačních projektů a dcera majitele a zakladatele Jablotronu.
V posledních letech roste počet firemních nadací. Co je podle vás důvodem? Proč už firmám nestačí jen někam poslat peníze?
Je to trend, který postupně přichází i do střední a východní Evropy. Firmy i filantropie dospěly. Nestačí už jen poslat někam ad hoc peníze, na řadu přicházejí dlouhodobé strategie a podpora systémových změn. Společenská odpovědnost je navíc otázkou prestiže. Na firmy se už nepohlíží jen podle obratu, ale i jak odpovědně se chovají ke svým zaměstnancům a okolí.
U firemních nadací vidím často silné zaměření na regionální úroveň. Jak je to u vás?
Naše pomoc má dvě roviny. První souvisí s podporou dlouhodobých partnerů a projektů, jako je Nadace Via, Eduzměna či PAQ Research. Vymezili jsme si pro nás důležité oblasti, jako je obrana společnosti a demokracie, podpora vzdělávání a celkově snaha rozvíjet v lidech nastavení, že jim dění kolem nich není jedno. Například ve spolupráci s Nadací Via podporujeme program Nebojme se komunální politiky. Ten formou mentoringu pomáhá aktivním lidem v regionech získat odvahu zapojit se do komunální politiky. Jsme spíše takovou nadací pro nadace. Druhou rovinou je náš program Moje nadace, ve kterém naši zaměstnanci podporují i konkrétní místa a organizace v okolí. Nadace Jablotronu se ale převážně soustřeďuje na strategické oblasti a aktivity, které mohou mít význam i pro budoucí generace.
Přesto je za vámi řada regionálních projektů, například pečujete o Hrabětické louky v Jizerských horách nebo máte grantové programy pro učitele základních škol na Jablonecku.
Snažíme se vnímat, co je v regionu potřeba, a podporovat projekty. Nápad provozovat domov pro seniory vznikl tím, že jsme viděli, jak region nestíhá poptávku. Na jedno lůžko čeká v pořadníku sto lidí. Podobně vzniklo i zázemí pro Svobodnou základní školu. Často ale slýcháme otázky, proč škola není jen pro děti našich zaměstnanců nebo proč domov pro seniory neslouží pouze jejich rodinným příslušníkům. My ale chceme dělat věci pro všechny a podporovat projekty, které pozitivně ovlivňují širší okolí, jako je výstavba ortopedické kliniky v Liberci nebo péče o Hrabětické louky, u kterých původně hrozilo, že je developer zastaví.
Zmínila jste, že máte vytipované oblasti, do kterých směřuje vaše podpora. Pohybujete se i mimo ně?
Tohle je vždy složité, protože každá podpora mimo zaběhnuté standardy vytváří precedens pro další žádosti. A každý den se jich na nás valí několik. Většinu odmítáme s tím, že se nejedná o námi podporovanou oblast. Jenže pak se ozve extrémně nadaný student, který žádá o finance, aby mohl studovat v zahraničí, a my mu je poskytneme. Dalším potom musíme vysvětlovat, že jednotlivce nepodporujeme a tohle byla pouze výjimka. A není jediná. Takže ano, občas se ocitneme mimo škatulku, ale jen tehdy, když se na tom shodnou všichni, kteří jsou v nadaci zainteresováni.
Opravdu máte každý den žádosti o pomoc?
Ano.
Musí to být hodně náročné na psychiku. Na jednu stranu poskytovat pomoc mnoha lidem, na druhou odmítat projekty ostatních, o kterých také víte, že ji potřebují.
Je. Pomáhá nám, že máme vymezená pravidla a oblasti, takže se máme o co opřít a čím argumentovat.
Váš nový projekt dává zaměstnancům velkou svobodu v rozhodování o firemní filantropii. Každý z přibližně šesti set zaměstnanců může částkou pět tisíc korun podpořit organizaci podle vlastního výběru. Co vás přivedlo k nápadu přenést část rozhodování o filantropické podpoře přímo na zaměstnance?
Program administrativně zajišťovala Nadace Via, která pomáhá firmám se zapojením zaměstnanců do filantropie, a vychází z projektu, který vytvořila pro firmu Eurowag. Koncept se nám velmi líbil, a proto jsme se rozhodli využít stejnou šablonu a systém výrazně posunout z hlediska uživatelské přívětivosti. Příspěvky se posílají prostřednictvím webového formuláře, kde mohou zaměstnanci vyplnit potřebné informace, inspirovat se příběhy svých kolegů, podívat se, na jaké projekty přispěli ostatní, a případně se k jejich podpoře přidat. Vzniklo tak sdílené místo a my bychom byli rádi, kdyby podobný model začaly využívat i další firmy.
Zvažovali jste i jiné možnosti, jako nechat zaměstnance nominovat projekty a nechat o nich hlasovat?
Nezvažovali. Líbil se nám právě tento model, protože je opozicí k těm větším a dlouhodobějším projektům nadace, které jsou často pro zaměstnance vzdálené a neuchopitelné. Teď mají směřování pomoci částečně ve svých rukách a mohou podpořit i menší projekty nebo ty, ke kterým mají i osobní vazbu.
Pravidelně zveřejňujete videa zaměstnanců, ve kterých vysvětlují, proč podpořili daný projekt. Nedávno jste například ukázali příběh Renaty, která podpořila Dům v Podzámčí, ve kterém se starají o jejího bratra s mentálním postižením. Museli jste odhalit spoustu věcí o svých zaměstnancích, o kterých jste možná ani nevěděli.
Ano, zjistili jsme mnoho věcí, o kterých lidé v pracovním životě běžně nemluví. Zároveň jsme měli příležitost otevřít se kolegům a nasdílet s nimi svoji životní zkušenost. Bylo fajn vidět, jak se všichni začali spojovat do různých skupin a bavit se o tom, koho podpoří. Díky tomu například organizaci Maminy s rakovinou podpořilo 51 zaměstnanců částkou 255 tisíc korun. Potěšilo nás, že pomoc nezůstala jen v našem regionu, ale že se rozprostřela po celém Česku. Zároveň nám program přinesl nové kontakty. Maminy s rakovinou s námi nyní realizují hloubkové rozhovory zaměřené na to, jak pracovat se zaměstnancem, který se dozví závažnou diagnózu.
Předpokládám, že jste museli dopředu stanovit nějaká pravidla, abyste ohlídali, zda jdou peníze skutečně na dobrou věc.
Ano, vše jsme měli dopředu ošetřené a celý proces následně kontrolovala Nadace Via, která program administrativně zajišťovala. Dvě žádosti se nám dokonce vrátily zpět s doporučením k dalšímu prověření. Obecně platilo, že podpořit bylo možné jakoukoli neziskovou organizaci. Naopak podporu nebylo možné poskytnout fyzickým osobám, subjektům podnikajícím na IČO nebo crowdfundigovým projektům.
Dostala jste i vy svoji pětitisícovku na charitu?
Jasně, i já jsem zaměstnanec. Peníze jsem poslala na místní základní uměleckou školu, na dětský sbor.
Jedna věc je vytvořit projekt, který má zapojit zaměstnance do filantropie, druhá je správně ho uvnitř firmy odkomunikovat. Co se vám osvědčilo?
Od začátku jsme věděli, že bude interní komunikace klíčová. Chtěli jsme, aby se zaměstnanci zapojili a pochopili, jak systém funguje. Uvnitř firmy proběhlo několik vln interních komunikací, udělali jsme video tutoriál a v několika výzvách jsme upozorňovali zaměstnance, že se blíží termín ukončení programu. Stejný přístup jsme zvolili i po jeho skončení. Jakmile jsme znali výsledky, nejprve jsme o nich informovali zaměstnance a teprve následovala komunikace směrem ven, na sociální sítě nebo do médií.
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Přesto jsme narazili na některé překážky, které zabránily tomu, že se nezapojilo ještě více lidí. Například nám nedošlo, že máme ve výrobě několik cizinců, kteří nejenže neumí česky, ale ani nemají firemní e‑mail. Proto jsme si řekli, že do příštích ročníků zvolíme i papírovou formu komunikace, dáme do kantýny plakáty, QR kódy a uděláme další opatření. Určitě máme co vylepšovat. I tak považuji za obrovský úspěch, že se do prvního ročníku zapojila více než polovina zaměstnanců.
Co byste chtěla vzkázat firmám, které o podobném modelu uvažují?
Ať neváhají a jdou do toho. Přinese jim to spoustu dobrého, dozvědí se mnoho věcí o svých zaměstnancích a podpoří tím jejich oddanost k firmě. Máme na celý projekt velmi pozitivní zpětnou vazbu. Lidé jsou hrdí, že pracují někde, kde nehraje jedinou roli zisk. Obecně vidíme, že je ochota zapojovat se do dobročinných aktivit velmi silná. U Hrabětických luk stačí vyhlásit, že je potřeba ručně posekat část louky kvůli ochraně chráněných druhů, a okamžitě se najde skupina lidí ochotných pomoci a vznikne z toho bezva akce na celý víkend.
Prozradíte mi další plány nadace?
Nadále budeme pokračovat v podpoře našich dlouhodobých projektů, brzo otevřeme nové prostory v domově pro seniory a určitě i v příštím roce bude pokračovat program Moje nadace.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Byznys pomáhá.
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