Do téhle tabulky se nekouše. Naopak, dokonale lesklý střípek čokolády položíte na jazyk a necháte rozpustit. A pokud chcete, můžete stejně jako u výběrové kávy nebo vína zkoušet alespoň tušit terroir (neboli genius loci místa původu), délku fermentace nebo pražení. Tahle je z Belize, tato zase z Guatemaly, tamta z Tanzanie. A každá chutná jinak, než bude tatáž tabulka chutnat za dva roky.

V malé moravské vesničce Čejč, přímo na prahu takzvaného moravského Toskánska, vzniká čokoláda světové úrovně. Tam, kde se mladý Tomáš Garrigue Masaryk učil kovářem, dnes najdete rodinnou řemeslnou čokoládovnu, která se věnuje výrobě single origin čokolád. Každá z nich je vyrobená z kakaových bobů pocházejících z jedné oblasti, a tak v sobě nesou památku na konkrétní farmu, kde boby vypěstovali. Výslednou chuť tabulky pak ovlivňuje pro region typická odrůda, počasí i úroda. A nakonec také um čokolatiérů, protože si surovinu zpracovávají od začátku do konce sami. Právě to je základní filozofií takzvaných „bean to bar“ výrobců, mezi které patří i čokoládovna Herufek manželů Jitky a Michala Herůfkových.

Oblíbenou pochoutku tady vyrábí tím nejčistším způsobem – pytle bobů odebírají přímo od farmářů, pečlivě je přeberou, zbaví slupek, opraží, namelou, temperují a nakonec odlévají. A že to tady dělají opravdu dobře, dokazuje třeba i bronzová medaile z prestižní mezinárodní soutěže Academy of Chocolate Awards pořádané v Londýně.

