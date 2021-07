Deset milionů dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Tisíce naočkovaných denně v mobilních očkovacích jednotkách v nákupních centrech, případně na nádraží. Když se člověk dívá na vítězná hesla, jimiž politici označují úspěch boje proti šíření koronaviru, nemůže si pomoci, aby nepřihodil třeba: „Dnes očkování zdarma!“, případně „Dvě dávky za cenu jedné“.

Fakta o očkování až tak skvělá nejsou. Pokud jde o proočkovanost populace oběma dávkami (tedy plná vakcinace), týká se necelých 44 procent populace, což Česko řadí na „pěkné“ 18. místo v rámci unie. Počet zájemců o očkování postupně klesá. Podle autorů nezávislého webu Covid očkování za dva až tři týdny nebudou mít velká očkovací centra s povinnou registrací koho očkovat. Už teď převážně chodí zájemci o druhou dávku. Stále přitom zbývá přes půl milionu neočkovaných z rizikových skupin, tedy ve věku nad 60 let.

Zlomem v očkování, tedy jak navnadit ty, kdo se očkovat nechtějí nebo se prostě jen nechtějí registrovat, protože jim celá akce přijde extrémně složitá, má být rozšíření mobilních očkovacích týmů. Část má jezdit po špatně dostupných obcích, především v pohraničí. Další část má rozšířit již stávající počet očkovacích budek v obchodních centrech.

Vláda má jasno, když člověk vidí, že se někde očkuje, nechá si píchnout vakcínu. Stejně jako maloobchod spoléhá na tzv. impulzivní nákupy (to jsou nákupy, kdy si člověk zcela nečekaně koupil například boty, i když jich má doma dost a žádné nepotřebuje), politici evidentně spoléhají na to, že podobně to funguje s očkováním. Prostě člověk jde kolem, vidí stánek s injekcemi zdarma a impulzivně si jednu injekci nechá píchnout. Navíc ho to nestojí absolutně nic.

