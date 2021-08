Už posedmé dostanou Pražané i přespolní možnost nahlédnout do budov, které zvenčí mnohdy dobře znají, dovnitř se ale běžně tak snadno nedostanou. Festival Open House Praha nepřekazila ani pandemie, i když organizátory už podruhé donutila vzdát se tradičního květnového termínu a konání posunout. „Pro nás to znamená, že jsme s kolegyněmi z organizačního týmu během dvou let připravily čtyři festivaly,“ popisuje zakladatelka a ředitelka akce Andrea Šenkyříková.

Festival začíná v pondělí, během týdne se mohou zájemci účastnit přednášek, komentovaných procházek nebo třeba plavby parníkem. Akce vyvrcholí o víkendu otevřením osmdesátky budov po celé Praze. Od moderních kancelářských staveb přes hotely a slavné vily po vodárenskou věž.

HN: Co letos považujete za největší lákadla?

Návštěvníci našeho festivalu jsou hodně různorodí. Některé zajímají výhledy z teras a věží, jiné podzemí, industriální a technické stavby. Anebo moderní stavby s chytrými technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Mezi největší lákadla patří prohlídky objektu bývalé Zengerovy trafostanice na Malé Straně s názvem Kunsthalle Praha. Nová rekonstruovaná budova se veřejnosti otevře až v roce 2022, ale díky festivalu budou moct návštěvníci některé zrekonstruované prostory unikátně vidět už nyní. Letos si připomínáme 150. výročí narození architekta Jana Kotěry. Po několika letech se nám podařilo otevřít jím navrženou vodárenskou věž v Michli. Opakovaně otevíráme i Trmalovu vilu.

Jedním z tematických okruhů jsou umělecké ateliéry a prostory, mezi nimi Šalounova vila s ateliérem, ateliér Olgoj Chorchoj, budoucí Dům tance na Žižkově, který čeká rekonstrukce. Opakovaně jsme oslovovali Uměleckou zahradu a letos se nám ji podařilo zpřístupnit. Pro lidi, kteří mají rádi výhledy, je novinkou sedmnácté patro v nové budově AFI CITY 1 ve Vysočanech. Asi po třech letech budeme znovu zpřístupňovat elektrárnu na Štvanici, o kterou byl v minulosti velký zájem. Letos se k nám připojily i hotely. Hotel International Praha s námi byl už v minulých letech, ale poprvé se připojil Hotel Jalta na Václavském náměstí, Mama Shelter mezi Výstavištěm a Veletržním palácem a Hotel Diplomat v Dejvicích.

