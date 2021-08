K vývoji materiálu na výrobu příborů, které by mohly nahradit ty plastové, se Josef Homola dostal náhodou. Otec mu zemřel v 18 letech a společně s matkou po něm zdědil malou plastikářskou firmu vyrábějící součástky pro stavebnictví. Mladého podnikatele tehdy pohltil svět 3D tisku, který se snažil ve firmě uplatnit. Zaujal ho samotný materiál strun do tiskáren, což je takzvaná kyselina polymléčná – PLA. Ta se vyrábí z kukuřičného nebo bramborového škrobu a dá se za určitých teplotních podmínek rozložit v průmyslové kompostárně. Je tedy ekologičtější než plast. „Snažil jsem se vymyslet, jak ten materiál místo tištění vstřikovat do forem, což by se dalo použít i ve firmě. PLA je ale docela drahá, tak jsem k ní zkoušel přidávat další materiály a zamýšlel se, co jiného by se z toho dalo vyrábět,“ vysvětluje Homola.

V roce 2019, po dvou letech zkoušení a více než dvou tisících kombinacích, na to přišel – vytvořil materiál, do kterého přidal vedle kyseliny polymléčné také dřevní piliny a minerální plniva v různých poměrech. Podle Homoly se přímo nabízelo vyrábět z nového materiálu jednorázové rozložitelné nádobí jako příbory, kelímky nebo brčka, které by tolik nezatěžovalo životní prostředí. Založil proto firmu Refork. Dnes s ní vyrobí milion kusů jednorázového nádobí měsíčně, dostal se do velkoobchodů v Česku i zahraničí i do sítě veganských bister Forky’s, vše otestoval třeba v pražské gastrozóně Manifesto a teď se plánuje spojit i s řetězci rychlého občerstvení.

