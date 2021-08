Předseda vrchního kontrolního úřadu státu New York, demokrat Tom DiNapoli, to vyjádřil i za mnohé další představitele newyorské státní správy, když americká média v úterý citovala jeho výrok: „Král je mrtev, ať žije královna“. Tom DiNapoli neoslavoval jen to, že newyorský guvernér Andrew Cuomo, který čelí obviněním ze sexuálního obtěžování, oznámil rezignaci. DiNapoli zároveň přivítal zprávu, že dosavadní Cuomova zástupkyně, dvaašedesátiletá Kathy Hochulová, se rozhodla převzít po odstupujícím guvernérovi vedení státu New York.

Formálně se tak stane 24. srpna, kdy vstoupí v platnost Cuomova rezignace. Nová guvernérka bude historicky první ženou v čele čtvrtého nejlidnatějšího státu USA. Ve svém středečním projevu dala Kathy Hochulová jasně najevo, že se chce odstřihnout od Cuomova způsobu vládnutí, kdy demokratický guvernér využíval sílu, zastrašování a intriky i vůči členům své vlastní strany. „O mé administrativě se nebude mluvit jako o toxickém pracovním prostředí,“ uvedla nastupující guvernérka. „V mé vládě nezůstane nikdo, kdo se choval neeticky,“ vyhlásila a zdůraznila, že ke končícímu guvernérovi „neměla nikdy blízko“.

Hochulová zná detailně politické prostředí státu New York a tamní politici zase velmi dobře znají ji. Svoji politickou angažovanost zdědila po rodičích, kdy je jako mladá dívka viděla demonstrovat proti válce ve Vietnamu nebo obcházet sousedy s podpisovými archy za rovná občanská práva .

„Měli v DNA zodpovědnost vůči okolní komunitě. A to mi jako dítěti předali,“ uvedla Hochulová v nedávném projevu. Na své webové stránce se v rodinné historii ovšem vrací až k prarodičům, kteří prchli do Ameriky před hladem z Irska. „Dědeček začal svoji americkou cestu jako sezonní zaměstnanec v pšeničných polích Jižní Dakoty,“ píše na webu.

Její rodiče pracovali v Buffalu v železárnách, „bydleli v malém přívěsu ve stínu továrny“. Kathy byla druhá z šesti dětí, studovala na univerzitě ve městě Syracuse, právnický titul získala na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu. V hlavním městě pak pracovala v Kapitolu pro dlouholetého senátora z New Yorku Daniela Patricka Moynihana, který byl až do své smrti v roce 2003 jednou z ikon amerických demokratů.

Prošla si všemi úrovněmi newyorské politiky, začínala v radě města Hamburg, na jih od většího Buffala. Jako zástupkyně guvernéra si kromě jiného zakládala na tom, že každoročně navštívila všech 62 okresů (counties) New Yorku. Prostředí státu tak zná lépe a důvěrněji než sám Cuomo a také její styl je zcela jiný. „Lidé brzy poznají, že mým stylem je nejdříve naslouchat a až pak rozhodovat,“ popsala to ve středečním projevu.

V roce 2011 se zviditelnila na celoamerické scéně, když vyhrála zvláštní doplňovací volby do amerického Kongresu. Nahradila v něm poslance, který musel odstoupit kvůli skandálu, když jako ženatý muž posílal svým obdivovatelkám odvážné fotografie svého svalnatého těla. Za dva roky v Kongresu sice skončila, ale její renomé bylo v roce 2014 jedním z důvodů, proč si ji Cuomo vybral jako svoji zástupkyni.

Teď kvůli sexuálnímu skandálu Cuomo odstupuje a Hochulová, která dosud byla v jeho stínu, neboť funkce zastupující guvernérky je spíše jen ceremoniální bez výkonné síly a vlivu, se ujímá vedení státu v mimořádně složité situaci. Velkým problémem je kvůli variantě delta nový rozmach covidové nákazy. Epidemie má navíc další těžké dopady, jako třeba bytovou krizi, neboť řada lidí nemá na nájem. Finanční pomoc, kterou pro pronajímatele i nájemníky uvolnila federální vláda, se zadrhla v newyorské byrokracii. Prohloubil se také deficit státního rozpočtu New Yorku a mnozí menší podnikatelé, například v restauračním sektoru, bojují o přežití. Do velkých finančních potíží se kvůli úbytku cestujících za epidemie dostala veřejná hromadná doprava (MTA), obsluhující celou metropolitní oblast města New York. Za poslední rok také skokově narostla kriminalita.

Hochulová je středová demokratka, v minulosti ji některé její postoje dostaly do konfliktu s levicovějšími kolegy. Byla například proti tomu, aby ilegální imigranti mohli získat řidičský průkaz, jak prosazovali levicoví demokraté. Později svůj názor změnila a jako nastupující guvernérka má širokou podporu demokratů jak na úrovni státu New York, tak od nejvyšších stranických lídrů.

„Mám plnou důvěru, že zastupující guvernérka Hochulová vytvoří profesionální, výkonnou administrativu,“ uvedl Chuck Schumer, šéf demokratické většiny v americkém Senátu. „Je houževnatá, bude tvrdě pracovat od prvního dne,“ je přesvědčena demokratka Grace Mengová, která v americkém Kongresu zastupuje newyorskou městkou čtvrť Queens.

A sama Hochulová své spoluobčany ve středu ubezpečila, že je „plně připravena ujmout se úřadu“. Její rodina si ji teď ale užije mnohem méně. S manželem Williamem Hochulem, který byl do roku 2016 prokurátorem za západní okres státu New York, mají dvě děti, Willa a Katie.