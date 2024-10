Když chtělo Turecko v září 2021 za přítomnosti prezidenta Recepa Erdogana otevřít v nové výškové budově svůj konzulát v New Yorku, mělo problém s hasiči. Kontrola prokázala, že protipožární alarmy nefungují spolehlivě, takže není možné kolaudaci povolit. Pro Turky žádný problém, který by nešel vyřešit. Zavolali svému muži na radnici, aby příliš pečlivým hasičům domluvil a schvalovací proces urychlil. Vyšlo to. Tím člověkem se silnými pákami byl sám starosta Eric Adams.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Z čeho Adamse obviňuje FBI?

Odkud dostal Adams překvapivou podporu?