Zase se ukázalo, že v krizích vznikají zajímavé koncepty, které se dokážou přizpůsobit době,“ říká Václav Vítek z portálu Amazing Places. Ten, jak už název napovídá, dává tipy na ta nejkouzelnější místa pro ubytování a odpočinek, a to v Česku, v Rakousku, na Slovensku a brzy už také v Polsku. A co tedy krize přinesla? Především čím dál tím „vymazlenější“ chaty a chalupy.

„Vrcholí trend luxusního kempování – glampingu, ale co nás velmi těší, je, že nabírá na síle chalupaření. Jsou to objekty, které jsou velmi dobře dotažené, je na nich vidět řemeslný duch Čechů. Máme také pocit, že kvalita šla extrémně nahoru, nejen po stránce služeb, kdy je přístup majitele nebo provozovatele opravdu znát, ale i co do architektury a designu,“ vysvětluje Vítek.

Čím dál tím více chalup k pronájmu už klade důraz na funkci, estetiku a zároveň vysokou kvalitu vybavení, od wellnessu po uspořádání ložnic, kuchyně, světnice i zahrady. „Jsou to chaty, na které když přijede více rodin s dětmi, najdou tam pro každého něco a zůstane to zajímavé po celý týden. Na druhou stranu si za to pak může majitel říct o peníze, které byly před několika lety nestandardní nebo vysoké,“ dodává Vítek, který má ve firmě na starosti obchodní spolupráci.

Cena pobytu v místech, která jsou „amazing“, opravdu není nejnižší, přesto se zájem o stránky i nabízené objekty podle Vítka v posledních dvou letech výrazně zvýšil. Lidem se podle něj líbí nejen nabídka, kterou stránky prezentují, ale především styl, jakým jednotlivá místa recenzují a hodnotí.

„Je to patrně dáno tím, že to píší především ženy pro ženy, dále estetikou – například tím, jaké fotky využíváme, nebo tím, jakou formou promlouváme k zákazníkům – z očí do očí, aniž by mezi námi byla nějaká bariéra. Jsme přátelští, otevření a mluvíme a píšeme o hezkých věcech,“ shrnuje.

Tipy Václava Vítka Chalupy – Brusírna S partou kamarádů s dětmi jsme zaplnili tuto nádhernou chalupu v Černém dole až po půdu a užili si krásnou aktivní dovolenou v Krkonoších plnou wellnessu a procházek po horách. Glamping – Rocksky House Naše oblíbená novinka – vyladěná moderní stavba pro moderního nomáda zasazená volně v přírodě. Rakousko – Thalers Mariandl Toto místo je pro nás esencí pohostinství u našich jižních sousedů. Odlehčený design, skvělá lokalita a osobní, přátelský přístup. Praha – Maximilian Hotel Butikový hotel s přátelskou atmosférou v srdci Prahy. Slovensko – Hotel Amade Chateau Stylový, luxusní resort blízko Bratislavy je pro ty, kteří se chtějí nechat hýčkat od rána do večera.

Aby svým zákazníkům výběr a nákup ještě více zjednodušili, budou si lidé od srpna nově moci vybrané ubytování na stránkách a sociálních sítích Amazing Places rovnou i zarezervovat či koupit.

O každém ubytování, které na stránku zařadí, musí být ale tým firmy zcela přesvědčený, že tam patří. Že má nějakou přidanou hodnotu a nejde o obyčejnou chatu s girlandou světýlek a houpací sítí mezi stromy. Všechny objekty jedou osobně vyzkoušet a hledí na každý detail.

Absolutním současným trendem je podle Vítka glamping. Lidé jsou za velmi malý prostor například v luxusních stanech nebo maringotkách často se skromným zázemím, jako je toaleta a kuchyň, ochotní zaplatit mezi třemi až pěti tisíci za noc. Důvodů, proč jsou lidé ochotní takové částky zaplatit, je podle něj několik: „Zaprvé si užívají ,odpojení´, kdy chtějí vypadnout z města, z větší kumulace lidí, a to třeba i kvůli covidu. Dále chtějí zažít něco unikátního, v divočině, dopřát si digitální detox. Pak lidi samozřejmě láká i to, že je to často designově neotřelé. Například zajímavě řešené futuristické stavby, stromové domy, budky zavěšené ve stromech nebo na úzkých nohách ve svahu s krásným výhledem... Dá se předpokládat, že ten trend nebude nekonečný a třeba za rok za dva to bude jinak.“

Ne každý ale glamping vyhledává, a tak Amazing Places dávají podle Vítka prostor každé kategorii ubytování. Vytváří i inspirativní kolekce, které jsou zaměřené na různé druhy ubytování od svatebních míst přes tipy na ubytování pro rodiny nebo pro několik rodin.

Před týdnem firma získala desetiprocentní podíl v mobilním průvodci Placehunter, který obsahuje tipy na výlety. Nabídky ubytování doporučené Amazing Places se budou nově zobrazovat v aplikaci Placehunter v okolí jednotlivých turistických cílů a po dobu pobytu na některém z míst nabízených na Amazing Places budou mít zase hosté možnost získat bezplatně předplatné aplikace Placehunter.

„Výlety Placehunteru a kouzelná místa Amazing Places jsou osobně vyzkoušené, trasy vychytané a doporučení ubytování aktuální, přičemž hlavní důraz klademe na autenticitu zážitku a kvalitní vizuál,“ říká Vítek s tím, že spojení obou projektů do sebe proto skvěle zapadá.

A co je pro výběr ubytování podle Vítka klíčové? Velmi často se při výběru ubytování dívá na mapu, aby ho nepřekvapily nějaké nepříjemnosti v okolí. Nejzásadnější je ale podle něj majitel nebo provozní. Od něj se odvíjí vše.

„Před Amazing Places jsem pracoval dlouhá léta v hotelech od tříhvězdičkových až po velice luxusní, a to i v zahraničí, takže mohu srovnávat – a hlavní rozdíl je v přístupu člověka, který za tím stojí. Pokud na první dobrou udělá skvělý dojem, jste mu ochotní odpustit i menší chyby, pokud ne, chyby a nedostatky se naopak okamžitě komunikují mnohem snáz,“ říká a dodává, že i když se to v Česku už zlepšuje, za Západem v tom pořád pokulháváme.

Za vzor dává třeba Rakousko. „V Rakousku je ta výhoda, že už po desetiletí chápou, jak se dělá marketing, a o hosty se starají neskutečně pečlivě. Dělají to už po generace. Pochopili, že je to jejich hlavní obživa, že to funguje a že se jim po generace vrací stejní hosté. Loajalita v tomto ohledu je tam skvělá,“ popisuje Vítek. V Česku toto podle něj zatím chybí, a i když se někteří snaží, nebývají v tom konzistentní. I proto se v tom Amazing Places snaží své partnery, které na webu propagují, vzdělávat. „Nedobře nebo nedostatečně dobře pracujeme s kritikou. Plánujeme několik seminářů o tom, jak se chovat ke klientovi, když se mu něco nelíbí, jak být konstruktivní, nebrat si to osobně a co nejvíce toho vyřešit během pobytu. Nedovolit hostům, aby v nich v klidu domova bobtnala nějaká negativní zkušenost, která vyeskaluje v kyberšikanu, která je dost často vytržená z kontextu a neodpovídá prožité zkušenosti,“ dodává Vítek.