Je diskriminace, když se rozhodnete v rámci svého podnikání zaměřit na konkrétní klientelu? Tuto otázku musí nyní řešit soudy, které se zabývají případem malého rodinného wellness hotelu V Nebi na Jablonecku, jenž odmítal ubytovat děti. Je pravděpodobné, že tento spor skončí až u Ústavního soudu. Podobně jako případ, kdy ostravský hoteliér podmiňoval ubytování Rusů tím, že písemně odsoudí anexi Krymu.

„Pro váš klid a pohodu neumožňujeme pobyt dětem mladším 15 let,“ hlásal ve svém katalogu a na webu příchovický hotel V Nebi, kde cena jedné noci začíná na 3900 korunách. Česká obchodní inspekce ale došla k tomu, že zařízení tím diskriminuje rodiny s malými dětmi. A podniku už před třemi lety dala desetitisícovou pokutu.

„Neumožnění pobytu dětem mladším 15 let nebylo založeno na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněno legitimním cílem,“ konstatovala inspekce v odůvodnění pokuty. Podle ní sice provozovatel má právo zaměřit se na určitou skupinu spotřebitelů. V tomto případě k tomu ale mohl volit mírnější způsob než dětem zcela zakázat pobyt.

Psi jsou miláčci, děti ne

„Firma měla postupovat individuálně, nikoliv předpokládat, že každé dítě ve věku do 15 let bude narušovat tiché a relaxační prostředí,“ uvedla zároveň inspekce a zmínila například možnost zřízení dětského koutku. Poukázala navíc na paradoxní situaci, že jen těsně pod nápisem o zákazu pobytu dětí bylo uvedeno, že „psí miláčci jsou vítáni“.

Majitelka hotelu Alena Malá odmítá, že by diskriminovala rodiny s dětmi. Koncept jejího hotelu s 13 pokoji je podle ní pro lidi, kteří chtějí mít klid a cítit se komfortně. „Naši klienti mají třeba čtyři děti, ty si odloží a odjedou za klidem, nezaslouží si, aby pak byli rušeni. V našich silách ani není zajistit hlídání pro děti,“ vysvětluje s tím, že zájemce s dětmi odkazuje na nedaleké hotely.

„Ve vegetariánské restauraci také nebudete požadovat, aby vám dali řízek,“ argumentuje Malá, jejíž podnik se chlubí prvním místem v žebříčku Czech Hotel Awards mezi pětihvězdičkovými hotely. Podle majitelky je pobyt pro děti nevhodný i z toho důvodu, že wellness je celé nudistické a kvůli hlubokým bazénům i nebezpečné. Malá zároveň vysvětluje, proč dítě vadí a pes nikoliv. „Zlobivého psa zavřete na pokoji, dítě ne,“ říká.

Hotel nyní věkovou hranici, od které vás ubytuje, zvýšil na 18 let. „Bylo to na radu advokáta. Do 18 let je leccos nepřístupné,“ vysvětluje Malá, která se zároveň proti pokutě obchodní inspekce odvolala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. A ten jí dal zapravdu.

Soudkyně Lucie Trejbalová v nedávném verdiktu poukázala na to, že je třeba se zabývat především tím, proč hotel odmítá děti ubytovávat. A odkázala přitom na předloňský rozsudek Ústavního soudu, který se zastal ostravského hoteliéra, jenž odmítl ubytovat Rusy, pokud nepodepíší, že nesouhlasí s okupací Krymu. Ústavní soud tehdy konstatoval, že nešlo o nenávistný projev, ale o svobodu slova a právo vyjádřit svůj názor.

Podle Trejbalové je to podobný případ. To, že hotel V Nebi odmítl ubytovat děti, podle ní nebylo svévolné či nenávistné. Firma se podle ní chovala transparentně a předvídatelně, když uvedený zákaz dopředu avizovala. „Každý případný klient mohl dopředu zvážit, zda za těchto podmínek této ubytovací možnosti využije, či nikoliv,“ konstatovala Trejbalová.

Její verdikt překvapil Českou obchodní inspekci i některé právníky. „Postupovali jsme v souladu s dřívějšími rozhodnutími soudů, které dosud podobné případy za diskriminaci označovaly,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. A poukázal na případ hoteliéra z Mladé Boleslavi, který odmítl obsluhovat děti do šesti let, aby jeho hosty neobtěžoval hluk. Nejvyšší správní soud mu potvrdil desetitisícovou pokutu.

Obchodní inspekce proto v případě hotelu V Nebi podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten o ní v nejbližší době bude jednat.

Verdikt nechápe ani advokátka a někdejší kandidátka na ombudsmana Markéta Selucká, jež chování hotelu označuje za nemravné a diskriminační. „Je zcela absurdní, když v hotelu mohou štěkat psi a ještě jsou nazýváni ‚psí miláčci‘, ale děti do 15 let obtěžují a priori,“ říká Selucká, podle níž komicky působí i výmluva na nahotu ve wellness. „Pokud se mezi zákazníky objeví někdo, kdo obtěžuje jiné, lze věc řešit individuálně,“ míní.

Stud předsedy Rychetského

Není přitom vyloučeno, že případ skončí u Ústavního soudu. Stejně jako verdikt týkající se ostravského hotelu a ubytovávání Rusů. U uvedeného případu tehdy tříčlenný senát Ústavního soudu rozhodl, že nešlo o diskriminaci. Rozhodnutí vzápětí kritizovala řada právníků, mezi nimiž byl i předseda tohoto soudu Pavel Rychetský.

„Jsem vázán jistou mírou loajality k Ústavnímu soudu, ale nemohu si pomoct, v daném případě se za ten nález hluboce stydím,“ uvedl soudce krátce po verdiktu v České televizi. „Takže předvídatelná diskriminace je povolená? A jenom nepředvídatelná je zakázaná? Každá diskriminace je zakázaná,“ zdůraznil tehdy.

Rychetský současně uvedl, že doufá, že se najde podobný případ, kdy si hoteliér bude vybírat, koho ubytuje. „A je možné, že se obchodní inspekce pochlapí a také mu dá pokutu, je možné, že se pochlapí správní soudy a nebudou respektovat tento nález a pak by se to k nám mohlo dostat a mohli bychom to v rámci pléna přehodnotit a já říkám zbourat. Já bych to uvítal,“ konstatoval tehdy Rychetský.