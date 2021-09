Sice máme v Česku asi nejpřísnější pravidla na světě, nejlepší lesy však nepřinesla. Je o tom přesvědčen Jiří Svoboda, nově zvolený předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů. Nyní vzniká koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, na níž se mají podílet i experti z jeho sdružení. Jejich snahou je prosadit mimo jiné vznik nového ministerstva pro lesy a uvolnění současných zákonů. „Svázanost majitelů lesa je také příčinou jejich pomalé reakce na změny klimatu,“ míní Svoboda, který je též ředitelem Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi.

HN: Považujete přísný zákon skutečně za hlavní důvod, proč jsou u nás lesy kvůli kůrovcové kalamitě v horším stavu než u sousedů?

Do jisté míry ano. Všechny rozhodovací procesy byly příliš komplikované a vůle vlastníka, který by uměl zasáhnout pružněji, byla svázaná. Například tím, jaká může být maximální velikost paseky, co na ní musí vzniknout, do jakého data, jaká musí být skladba dřevin – tohle okolní země nestanovují. My tady stále navazujeme na totalitní základy lesního zákona, který byl zaměřen na produkci a svobodnou vůli hospodáře zpochybňoval.

HN: Slovensko, Polsko, Maďarsko a část Německa ale také prošly totalitou.

Ano, Slovensko je na tom podobně, v Polsku je výrazně přes 90 procent lesa v rukou státu, takže to s námi nesnese srovnání a Maďarsko je oproti nám lesnicky celkem nevýznamná země. Měli bychom se srovnávat s Rakouskem, Bavorskem, možná Slovinskem. A tam mají významně liberálnější prostředí a kvalita lesa je srovnatelná nebo lepší než u nás.

