Nezbytnou součástí KEG linky v Rodinném pivovaru Bernard jsou roboti Standa a Pepa. Jména dostali po dvou spolumajitelích společnosti Stanislavu Bernardovi a Josefu Vávrovi. Oba pracují na paletizaci a depaletizaci. Standa skládá prázdné sudy, Pepa plné. Částečně automatizovaná či digitalizovaná je v pivovaru každá část výroby. Podobné je to například i v pivovarech Plzeňského Prazdroje. Moderní technologie ale pronikají i do minipivovarů.

Zatímco v ostatních oborech je automatizace spíše otázkou efektivnosti nebo snížení mzdových nákladů, v pivovarnictví je důvodem z velké části spolehlivost a kvalita výroby. „Automatizace pomáhá zajistit opakovatelnost, tedy stálou kvalitu, která je při ručním řízení procesu těžko dosažitelná. Robotizace zase bezesporu odstraňuje či omezuje těžkou manuální práci při manipulaci se sudy a přepravkami,“ říká Petr Pohorský, jednatel společnosti Techfood, která se specializuje na výstavbu výrobních linek v potravinářství a nápojovém průmyslu.

Řídicí systémy mohou dnes plně ovládat varní proces, hlídají pomocí čidel teploty kvašení a ležení, tlaky, obsah oxidu uhličitého, kyslíku, objem zbytkového cukru, alkoholu a řadu dalších fyzikálních či chemických veličin. Možné je i vzdálené sledování těchto hodnot a procesů na tabletu, telefonu či počítači. „Máme automatizované mletí sladu, varnu, chlazení mladiny, hlavní kvašení, filtraci, sanitaci výrobního a stáčecího zařízení i sklady. Zároveň si ale náš pivovar zachovává značnou část ruční práce, která je nezbytná pro udržení jedinečnosti a kvality našeho piva,“ říká tiskový mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Radek Tulis.

Podobný názor má také ředitel broumovského pivovaru Matuška Matěj Šůcha. Práce sládka a celého týmu je podle něho strojem nenahraditelná a je to to, co dělá řemeslné pivo pivem. Pivovar, který funguje od roku 2009 a vaří pivo bez filtrace a pasterizace, využívá například poloautomat na stáčení lahví. Ten brzy nahradí automatická stáčecí linka, která bude schopná plnit i plechovky. Výhody automatizace spatřuje Matěj Šůcha především v lepším využití potenciálu pracovníků, kdy jim automatizace umožní věnovat se věcem, na které by bez ní nebyl čas.

Vozíky místo skladníků

Také velké pivovary kladou důraz na tradiční chuť piva, odbornost sládka a práci všech zaměstnanců. Mnohem více než ty malé ale potřebují ulehčit práci zaměstnancům především ve skladech. Automatizace tak pronikla do všech pivovarů Plzeňského Prazdroje. Novinky, které se osvědčí v jednom závodě, se implementují do dalších. Technologicky nejvyspělejší sklad je v pivovaru Radegast v Nošovicích. Na ploše centrálního skladu, který byl otevřen loni, operuje 16 robotizovaných vysokozdvižných vozíků AGV (automated guided vehicles), které automaticky manipulují s paletami v objektu skladu. Zvládnou prakticky všechny operace ve skladu kromě nakládky a vykládky palet do kamionů a z nich. Zcela autonomně vyzvednou zboží z předávacích míst z výroby, uskladní ho nebo přivezou dle požadavku do přípravného místa k nakládání. Navíc dokážou naskladňovat plné palety precizně do výšky, čímž je možné efektivněji využít prostor skladu. Vozíky jsou řízené laserovou navigací a dokážou si i samy vyměnit baterii.

„V plzeňském pivovaru jsme úspěšně dokončili projekt automatického mixování různých typů zabalených produktů na jednu paletu. Tato automatická robotická linka je schopná namíchat na jednu paletu různé výrobky podle potřeby zákazníka. Tím jsme odstranili těžkou monotónní manuální práci a zároveň jsme usnadnili našim odběratelům logistiku, vyskladnění a umístění zboží na prodejnách. Obchodník totiž nově může dostat jednu plnou namixovanou paletu místo například pěti palet po jednotlivých produktech,“ popisuje Stanislav Hamara, manažer rozvoje výroby Plzeňského Prazdroje.

V Plzni se také dokončuje instalace nového stroje na balení lahvového piva do kartonových krabic včetně balení po osmi lahvích, což se v minulosti dělalo ručně. Stroj je navíc vybaven robotem na manipulaci s kartony, čímž se opět odstraní namáhavá ruční práce při nakládání kartonů do baličky.

Digitalizace v Plzeňském Prazdroji pomáhá i na stáčecích linkách. „Aktuálně připravujeme zařízení, které v pravidelných intervalech zkontroluje kamerovým systémem správnost etikety a korunky u skleněných lahví, díky čemuž eliminujeme případné chyby v označení výrobků. To přinese významnou pomoc pro operátory stáčecích linek. V pilotním provozu si zařízení zkusíme v pivovaru ve Velkých Popovicích a následně ho chceme implementovat ve svých dalších pivovarech,“ říká Stanislav Hamara. Pivovar také začíná testovat využití 3D tisku pro výrobu náhradních dílů pro výrobní technologie a využívá drony pro inspekci a monitoring stavu konstrukcí pivních tanků.

Točené pivo nahradily plechovky

Stáčecí linky pomohly pivovarům především překonat covidovou situaci, kdy lidé místo točeného piva byli nuceni si svůj oblíbený nápoj vypít doma. Rodinný pivovar Zichovec například včasnou investicí do rozvoje automatizace zmírnil dopad covidové krize na minimum, a to díky rychlému přeorientování se z většinově sudové produkce na lahvovou. Pivovaru se tak podařilo diverzifikovat prodejní kanály, včetně přímého prodeje zákazníkům skrz vlastní e‑shop. V budoucnu se pak podle jednatele Ondřeje Husáka chtějí soustředit i na rozšíření kapacity linky na plnění plechovek, které se v poslední době osvědčily jako ideální obal pro zachování čerstvosti a kvality piva.

Standa a Pepa Roboti Standa a Pepa pomáhají v pivovaru Bernard s paletizací a depaletizací sudů. Standa pracuje s prázdnými sudy, Pepa s plnými. Foto: Archiv pivovaru Bernard

„Pandemie ukázala, že všechno zlé je pro něco dobré, a dala vzniknout novým příležitostem. Ve výrobě se tak logicky zvýšil zájem o automatizaci a robotizaci, protože stroj nemůže být nemocný. Může mít jen poruchu, která se dá relativně rychle napravit. Řada našich klientů ale neví, z jaké strany má investice do výroby uchopit. Osobně cítím velkou hrdost nad tím, že jeden lokální výrobce nápojů chtěl svou činnost ukončit. Po několika konzultacích jsme ale naopak přistoupili k modernizaci produkce, která bude mít za následek odstranění většiny těžkých manuálních úkonů a zkvalitnění a zjednodušení výrobního procesu. To vše za velmi přiměřené investice,“ říká Petr Pohorský ze společnosti Techfood.

Šetření s vodou

Stejně jako v ostatních oborech přináší automatizace pivovaru kromě zefektivnění výroby, snížení nákladů nebo ulehčení práce zaměstnancům také pozitivní dopad na životní prostředí. Správně nastavené technologie například pomáhají šetřit vodu, což je důležité téma pro všechny pivovary. Plzeňskému Prazdroji se za posledních deset let podařilo snížit spotřebu vody o třetinu. Kromě zpětného využívání vody ve výrobě za to mohou právě i investice do nových zařízení. Nejlépe se ze skupiny Plzeňského Prazdroje daří pivovaru Radegast, který na výrobu jednoho piva potřebuje pouze 1,245 litru vody. Celosvětový pivovarnický průměr je přitom kolem čtyř až pěti litrů.

Další nespornou výhodou digitalizace je využívání dat, které je mezi výrobci potravin a nápojů čím dál žádanější, a to jak z důvodu dohledatelnosti produkce, která je vyžadována zákonem, tak pro zachování kvality. Výrobní data mohou pomoci šetření surovinami, kdy má management přehled o jejich pohybu a může zamezit příliš dlouhému skladování. Dostatek dat je také vhodným podkladem pro hodnocení zaměstnanců, jako je hlídání prostojů nebo reakce na havarijní stav ve výrobě. Důležitým aspektem je i údržba výrobních zařízení, která společně s fungujícím softwarem a čidly předchází výpadku výrobních zařízení. To má za následek také podstatné snížení odstávek v produkci.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a robotizace.