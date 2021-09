V přepočtu bezmála 13 milionů korun musí podle Soudního dvora EU polská vláda každý den platit za to, že neuposlechla jeho dřívější rozhodnutí a těžbu v Turówu nezastavila. Sankci má odvádět až do doby, než se verdiktu podřídí a provoz dolu ukončí.

Polský hnědouhelný důl u hranic s Českem stahuje z okolní krajiny spodní vodu a studny obyvatel přilehlých obcí na české straně tak vysychají. Podle vedení Libereckého kraje se jedná až o 30 tisíc lidí, kterým by kvůli pokračující těžbě mohla v řádu let dojít voda. Česko proto žádalo pozastavení těžby, než by se našlo řešení situace.

Letos na jaře soudci v Lucemburku vydali předběžné rozhodnutí, že státní polská společnost PGE, která Turów vlastní, musí zastavit těžbu. Polská vláda to napadla a požádala unijní soud o odklad takového kroku. Ten to ale svým pondělním verdiktem zamítl a vyměřil zemi zmíněnou pokutu.

Místopředsedkyně soudu Rosario Silvaová ve zdůvodnění svého stanoviska tvrdí, že přihlížela zejména k tomu, že předběžné opatření mělo „zabránit možným vážným škodám na životním prostředí a lidském zdraví“. Proto je podle ní třeba „uložit Polsku penále ve výši 500 tisíc eur za každý den ode dne oznámení tohoto usnesení až do doby, kdy členský stát splní svoje povinnosti“, a tedy zastaví těžbu. Pokud by Polsko odmítlo pokutu hradit, dostalo by sankce za její neplacení a Evropská komise by mu mohla o tyto peníze krátit například výplaty ze strukturálních fondů.

Pro českou stranu jde o další vítězství ve vleklém sporu o Turów, která ale zatím nemají kýžený dopad v realitě. Namísto pozastavení prací dostal naopak podnik PGE letos od polské vlády výjimku a těžba v Turówu tak může pokračovat až do roku 2044.

Pondělní verdikt zástupci české strany ocenili, zároveň však shodně tvrdí, že pokuta je příliš nízká. Češi žádali pro Polsko desetinásobek, tedy pět milionů eur denně.

„Vnímám pozitivně, že Soudní dvůr EU uložil pokutu, ale to rozhodnutí vnímám rozporuplně,“ uvedl například pro ČTK Milan Starec, obyvatel obce Uhelná, která leží nejblíž polskému dolu. „Ta stanovená výše je velice mírná, i když samozřejmě pro nás obyčejné lidi se to zdá obrovská částka,“ dodal Starec.

Za příliš nízkou označili pokutu pro stát s bilionovým rozpočtem také zástupci ekologické organizace Greenpeace. „Je pro nás zklamáním, že sankce za nerespektování soudu a poškozování životního prostředí jsou tak nízké. Je otázka, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo,“ prohlásila Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace.

Šéf společnosti PGE Wojciech Dabrowski už v reakci na uložení pokuty oznámil, že rozhodnutí soudu považuje za „zvláštní“. „Absolutně s ním nesouhlasíme. Těžba bude pokračovat,“ citovala Dabrowského agentura Reuters.

Česká vláda, která vede s Varšavou – zatím neúspěšná – jednání o ukončení sporu a kompenzační dohodě pro obyvatele českých obcí, však s pokutou překvapivě vyjádřila spokojenost. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ji považuje za „výraznou motivaci a nátlak“ na to, aby se v Turówu přestalo těžit. „Je to jasný důkaz, že evropský soud to bere za závažné postižení životního prostředí. Půl milionu eur není málo,“ prohlásil Brabec.

Hejtman dotčeného Libereckého kraje Martin Půta k tomu na svůj twitterový účet naopak napsal, že jednání s Poláky musí pokračovat. „Pokuta uložená Polsku zůstane v evropské pokladně. Nezaplatí se z ní náhradní zdroje pitné vody, protihluková bariéra, monitoring prašnosti a hluku. Musíme s polskou stranou dál jednat a ochránit tak zájmy lidí v okolí dolu.“

Pokuty za nerespektování verdiktu evropského soudu jsou poměrně běžné. Častěji než veřejné rozpočty států je však platí soukromé společnosti.