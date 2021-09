Každý den jsme v ulicích a slýcháme jedinou prosbu: zbavte nás už konečně Babiše, říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Právě odstavení současného premiéra od moci a očištění státních úřadů od jeho lidí jmenuje politička jako jednu z prvních věcí, kterou by se měla nová vláda zabývat. Témata jako sňatky gayů a leseb by Pekarová Adamová, jejíž strana jde do voleb s ODS a KDU-ČSL v rámci koalice Spolu, nepřeceňovala. Přitom právě předseda lidovců Marian Jurečka minulý týden uvedl pro Deník N, že pokud budou sňatky stejnopohlavních párů schváleny, může to ohrozit vládu. Za což si vysloužil kritiku od veřejnosti i ostatních stran.

HN: Očekávala jste, že zrovna sňatky stejnopohlavních párů budou takovým předvolebním tématem?

Je to třeskuté téma, které společnost výrazně rozděluje. Lze předpokládat, že na to budou různé skupiny upozorňovat, ale téma bych ve vší úctě k těm, jichž se osobně týká, nepřeceňovala celospolečensky. Tyto volby jsou o jiných tématech – o změně vládnutí v České republice, zamezení bezednému zadlužování, k němuž nyní dochází, zdražování, zvyšování cen bydlení. Tomu by se politici měli primárně věnovat. K tématu sňatků jen mohu připomenout, že máme volnost hlasování pro jednotlivé poslance. Protože i v našem klubu nebo klubu ODS jsou zastánci obou přístupů.

HN: Celou dobu se ale snažíte v kampani dát najevo, že jste si programové priority ujasnili a že jste soudržný spolek, se kterým mohou lidé počítat i po volbách. Když nyní předseda lidovců Marian Jurečka řekne, že pokud projdou sňatky pro homosexuály, může padnout vláda, zdá se, že to tak vyjasněné není.

Máme to zcela vyjasněné od samého vzniku koalice. Ještě dříve, než jsme oznámili, že vznikla, sešli jsme se nad hodnotovými záležitostmi, dali jsme dohromady jasně priority, ze kterých budeme vycházet. Jedna z těch věcí, která byla také diskutována, bylo i toto téma. Jasně jsme si řekli, že máme volnost hlasování a že nebudeme mít tuto věc diskutovanou v programu. Proto mě zarazilo, jakým způsobem se Marian vyjádřil. Ale on sám pak své vyjádření uvedl na pravou míru. A sám ustoupil z tvrdosti požadavku. Každý uděláme čas od času vyjádření, které bylo jinak pochopeno. Uznal to a myslím, že je to teď vyjasněno.

