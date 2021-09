Otec Pavla z Třebíče byl klientem domova pro seniory. V posledních telefonátech synovi říkal, že se asi nachladil a kašle. „Když mi pak volala sestřička do práce, že mám za ním přijet, věděl jsem, že je zle. Zemřel druhý den,“ vypráví Pavel. Jeho otec byl covid pozitivní. Tělo pak dali jako infekční do pytle a odvezli přímo ke kremaci.

„Z jeho smrti viním nekompetentnost Babišovy vlády, která v té době nedovedla ochránit ty nejslabší. Nesmíme zapomenout! Táta mi moc chybí,“ napsal Pavel spolku Neschopnost zabíjí.

Spolek sbírá příběhy lidí, kterým v době pandemie zemřel někdo blízký. Z jejich smrti viní právě vládu Andreje Babiše (ANO). Má za to, že při řízení země v covidové krizi selhala, a před volbami to chce proto připomenout. Sebrané příběhy publikuje spolek na svém webu i na sociálních sítích. Ještě do voleb z nich hodlá vytvořit i video. Jen během úterý poslali lidé na transparentní účet tohoto spolku půl milionu korun, celkově to bylo už zhruba 700 tisíc.

Sdružení tvrdí, že není spojeno s žádnou politickou stranou, do značné míry je ale anonymní a není zcela jasné, kdo za ním stojí. Zároveň však neskrývá, že chce ovlivnit rozhodování lidí při volbách. „Andrej Babiš a jeho vláda má na svědomí spoustu zbytečně a předčasně ukončených životů. Lidé na to nesmí u voleb zapomenout,“ uvedl předseda spolku, analytik Jan Jelínek.

„Mohl bych vám uvést další jména spolupracovníků, ale nejsou to veřejně známé osobnosti, takže byste si o nich stejně mnoho nezjistili. Jsme opravdu jen docela normální lidi, kteří se nemohli dívat na to, jak se tak šílené selhání Babiše a vlády může před volbami vytratit z veřejného prostoru,“ vysvětlil HN Ivo Červinka, tiskový zástupce spolku.

Původně se podle Červinky členové spolku snažili přesvědčit různé etablované strany, organizace a influencery, aby si jejich koncept osvojili a převzali ho. „Bohužel se do toho nikomu nechtělo. V podstatě za minutu dvanáct jsme si řekli, že buď to uděláme sami, nebo se to nestane,“ uvedl Červinka.

Ve spolku podle něj aktuálně pracuje deset dobrovolníků. „Jsou mezi nimi i lidé z marketingové branže, kteří se na tom ovšem podílejí mimo své placené zaměstnání. Za grafiku a programování webu platíme profesionální digitální agentuře, vše bude transparentně vyúčtováno,“ řekl Červinka.

Ke stovkám darů, které už spolek dostal, lidé připojují i vzkazy: „Chci zabránit tomu, aby neschopnost znovu zabíjela!“ píše například ke své pětistovce pro spolek Lucie Pudláková. „Snad někteří procitnou,“ komentuje svůj třítisícový dar Michal Matura. „Protože nás v tom chaot Babiš nechal,“ uvádí Jiří Krupa, dárce deseti tisíc korun.

Ve čtvrtek vybral spolek ze svého transparentního účtu téměř 77 tisíc korun, které použije na hromadné dopisy lékařům a tisk plakátů. Na nich je výzva pozůstalým po obětech covidu, aby se se spolkem podělili o příběhy svých zesnulých. V dopise je prosba, aby lékaři tento plakát vyvěsili ve svých čekárnách.

Předseda spolku předpokládá, že všechny darované peníze stihne spolek do voleb využít. „Spolupracujeme s profesionály, kteří nás ujistili, že zvládneme efektivně investovat každou korunu. Pokud by přece jen něco málo zbylo, budeme postupovat dle zákona a prostředky věnujeme na veřejně prospěšný účel,“ řekl HN Jelínek.

Andrej Babiš si žádná velká selhání v době pandemie nepřipouští a zpravidla poukazuje na to, že pandemie měla dopad na všechny země. Když začátkem září odlétal na Bledské strategické fórum, tak ale připustil, že Česko loni v září nezvládlo návrat do škol a z dovolených. Aktuální reakci vlády a premiéra Andreje Babiše HN zjišťují.

Podle Českého statistického úřadu loni v Česku zemřelo o 17 tisíc lidí více než v roce 2019. Představovalo to patnáctiprocentní meziroční nárůst. Nejčastěji se umíralo na onemocnění srdce. Druhou nejčastější příčinou smrti byl covid-19.