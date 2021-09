Americký technologický obr Amazon staví svůj druhý sklad v Česku. Bude v Kojetíně na Olomoucku necelých 10 kilometrů od Kroměříže. Provoz zahájí v roce 2023. Vedle asi dvou tisíc lidí budou v centru pracovat i tisíce robotů, kteří mají podle generálního ředitele tuzemské pobočky Michala Šmída zaměstnancům pomáhat.

„Roboti zrychlí procesy naskladnění a vychystání zboží. Nejrychlejší zakázku budeme schopni odbavit za dvě hodiny od jejího objednání. V distribučním centru v Dobrovízi to jsou teď čtyři hodiny,“ popisuje Šmíd.

V rozhovoru pro HN také vysvětluje, jak firma sleduje výkon zaměstnanců a proč se mu nelíbí jedno z nařízení, které přišlo ze sídla amerického e-shopu. A to, že pracovníci u sebe kvůli koronaviru mohou mít při práci mobil.

HN: Za dva roky byste měli v Kojetíně otevřít nové robotické distribuční centrum. Jak bude fungovat?

Vysvětlil bych to na tom, jak funguje centrum v Dobrovízi a jak se to bude lišit. Od našich dodavatelů nebo z jiných provozů Amazonu přijede na příjem zboží, my ho naskladníme – umisťujeme do regálů a polic. Zaměstnanci při umisťování zboží dají tam, kde je místo – náhodně ho vyberou. Každý z regálů a polic má svou adresu a my v systému přesně evidujeme, na jaké adrese zboží je. Když si zákazník objedná zboží, naše algoritmy na základě toho určí nejrychlejší cestu mezi regály, jak zboží vychystat. Picker, tedy člověk, který zboží vychystává, chodí podle skeneru, jenž mu cestu pro jednotlivé položky objednávky optimalizuje, aby měl co nejkratší vzdálenost a aby se co nejvíce času věnoval vychystání objednávky. Jakmile zboží vychystá, dá jej do přepravek, ty umístí na pás, odkud jedou k zabalení do krabic a tam se vyexpedují k zákazníkovi. Naskladňování a vychystávání zboží se v Dobrovízi dělá manuálně, musí tam být člověk, který vyhledává volné místo pro naskladnění, a člověk, který pro zboží chodí.

