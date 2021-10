Vybudoval rodinnou zemědělskou firmu s půlmiliardovým obratem ročně. Teď ale Tomáš Kořínek řeší její budoucnost – podobně jako řada českých podnikatelů, kteří se v mládí, počátkem 90. let, pustili do byznysu a nyní mají na dosah důchodový věk. Tomáš Kořínek se domnívá, že v pětašedesáti už člověk nemá dost sil na to, aby vedl stovky lidí a řídil podnik, jímž protékají vysoké finanční částky. A tak postupně začal firmu předávat synům.

Jeho společnost Toko Agri kromě prodeje zemědělských strojů vlastní Farmu Beckov, kde obhospodařuje pětisethektarové sady. Chová také asi 400 býků, ovšem ne ledajakých. Jsou to plemenní býci s historií, která sahá až osm generací zpět, a mají prvotřídní genetickou výbavu. „Důležitý je především správný výběr plemenných býků, kteří tvoří stádo, a jejich správné připouštění. Výsledkem jsou pak telata s výborným rodokmenem. Mladí býci se potom prodávají dalším chovatelům na aukcích,“ popisuje Tomáš Kořínek. „Cena býka se může vyšplhat až na deset milionů korun,“ dodává. Právě za tak vysokou částku už jedno zvíře prodal.

Do rodinného podnikání se zapojují oba synové Tomáše Kořínka. Starší, Tomáš, vede firmu Ovocňák, kterou od otce koupil, ale stále úzce spolupracují. Mladší syn, Matěj, má na starosti Farmu Beckov, jež kromě chovu býků dodává ovoce na mošty a pyré právě pro Ovocňák.

