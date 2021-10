Kdyby šli do voleb Piráti sami, měli by ve sněmovně určitě víc poslanců. Na jaře totiž byla jejich koalice se starosty silnější než Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), a proto se pro ANO stali právě Piráti hlavním vyzývatelem. Je o tom přesvědčen ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM Martin Buchtík. „Vždycky musíte na souboj vyzvat někoho stejné váhové kategorie, aby to fungovalo. Podívejte se na komunisty, těmi už žádná větší strana v posledních letech také nestrašila,“ říká sociolog.

HN: Co bylo podle vás rozhodující v posledním týdnu před volbami, že nakonec, oproti všem průzkumům včetně vašeho, s více než 27 procenty vyhrála koalice Spolu?

Předně musím upozornit, že náš průzkum odráží preference voličů v době sběru dat. Nejde tedy o predikce výsledků voleb. Pokud jde o důvody posunu, jedním z nich bylo určitě finále kampaně. Od začátku totiž nešlo jen o získání nerozhodnutých voličů na závěr, ale i o to, znechutit či demobilizovat voliče protistran. Pravděpodobně taková byla právě strategie hnutí ANO, protože když se podíváme na volby v minulosti, tak mělo ANO vždy velmi silnou koncovku. Jenže tentokrát, třeba kvůli Pandora Papers, neproběhlo finále podle jejich plánů. To je zjevné. Další důvod je, že se podařilo koalicím Spolu a PirSTAN naplnit potenciál, jaký od začátku měly. V součtu mají obě koalice kolem 43 procent, což byl i náš horní odhad. V závěru tedy jen došlo k přelití voličů mezi nimi. Což není zase tak překvapivé. Bylo známé, že spousta voličů nechtěla Babiše, ale byli dlouho nerozhodnutí, koho budou volit. Bylo jim to trochu jedno.

HN: Co jim pomohlo se rozhodnout, kam se přikloní?

Nekonečné množství předvolebních debat a ostrý souboj mezi SPD a ANO na jedné straně a Piráty se starosty na straně druhé.

