V roce 2010 dala ODS důchodcům nulu! Je to politický polistopadový kartel, který tady plundroval zemi do roku 2013! Fungování naší bývalé pobočky v Brně jsem ukončil, když nám tam nalezli bývalí ódéesáci! To už lidi zapomněli, kdo tu do roku 2013 kradl a dělal ty kšeftíky?! Silná slova Andreje Babiše a logický útok na politického protivníka. Má to ale chybičku – opřít se takhle do koalice Spolu den po volbách v pořadu „Čaulidi“ je krapítko pozdě.

Marketéři hnutí ANO nejsou, zdá se, zase tak velcí géniové, za jaké jsou považováni. Před půlrokem udělali spolu s Andrejem Babišem chybu, a to tak velkou, že si tím prohráli letošní sněmovní volby. Za cíl své kampaně si vybrali Piráty. Úplně zapomněli na svoji někdejší úspěšnou taktiku, se kterou vyhráli poprvé v roce 2013. Tedy ukazovat prstíkem hlavně na ODS, tvrdit, že to byla ona, kdo tu vládl v „temných“ devadesátých letech, a i poté tu udržovala to politické „Palermo“. Desítky tisíc zklamaných voličů žijících s trýznivým pocitem, že jim devadesátá léta vzala perspektivu na úspěšný život, by na tuhle rétoriku slyšely i dnes. Babiš je mohl více mobilizovat a jejich hlasy by tolik nepropadly u stran, které nakonec skončily pod pětiprocentní hranicí. Ale lídr hnutí ANO řekl ne, musíme zničit hlavně Piráty.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Apple Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »