Příchod americké Tesly, jež hodlá v nejbližších týdnech zahájit výrobu plně elektrických aut v braniborském Grünheide, ale i záměry dalších automobilek nutí Volkswagen urychlit technickou přestavbu svého hlavního závodu ve Wolfsburgu a co nejdříve tam spustit výrobu elektrických vozů. Takový závěr ve středu učinilo vedení koncernu.

Stalo se tak ve stejný den, kdy list Handelsblatt zveřejnil zprávu, podle které šéf VW Herbert Diess na zářijovém zasedání dozorčí rady vyslovil obavy o budoucnost největší evropské automobilky, jejíž součástí je i Škoda Auto. Diess v této souvislosti dokonce nadhodil otázku o možném zrušení až 30 tisíc pracovních míst v německých továrnách.

Vedení koncernu přitom popírá, že má něco takového v úmyslu. „V současné době probíhá debata, ve které se objevují dobré myšlenky. Žádné konkrétní scénáře dalšího vývoje ale neexistují,“ prohlásil včera mluvčí Volkswagenu Michael Manske, kterého cituje server Automotive News Europe.

Podniková rada, odborový orgán koncernu, sdělila, že se ke spekulacím nemíní vyjadřovat. „Redukce 30 tisíc pracovních míst je absurdní a nemá žádné

opodstatnění,“ uvedli odboráři v prohlášení.

Čeká se na klíčové zasedání dozorčí rady

Volkswagen už vyrábí elektrická auta ve Cvikově (Zwickau) a Bruselu, nezbytná technická přestavba nyní probíhá v Hannoveru a Emdenu. Na jeho evropské výrobní mapě jsou ještě Drážďany a také česká Škoda Auto.

S dolnosaským Wolfsburgem se zatím nepočítalo. Podle původního plánu se tam měl od roku 2025 začít vyrábět elektrický sedan v rámci projektu Trinity. Odborová rada požaduje, aby se produkce rozšířila minimálně o jeden další model, neboť má obavy, že jinak nebude dostatečně vytížena výrobní kapacita klíčové továrny.

„Řešení obtížné situace ve Wolfsburgu představuje klíčový bod v nadcházejících jednáních o budoucích plánech,“ cituje server Automobilwoche.de šéfku koncernových odborů Danielu Cavallovou. Podle ní by dozorčí rada měla do poloviny listopadu určit „globální podobu“ koncernu, tedy to, jaké modely bude vyrábět a ve kterých továrnách. Rozhodnutí by se mohlo dotknout celosvětové výrobní sítě Volkswagenu, tedy i české dcery.

O možném rozsáhlém propouštění hovořil Herbert Diess v minulosti už několikrát. Krátce po svém nástupu do koncernu v červenci 2015, kdy převzal odpovědnost za hlavní značku (nikoli celého koncernu), popudil odboráře výrokem, že v německých továrnách pracuje příliš mnoho lidí.

Sahat lidem na pracovní místa v koncernu není vůbec jednoduché. Jeho významný akcionář – zemská vláda Dolního Saska, držící 20procentní blokační minoritu – učiní vše pro to, aby pracovní místa v klíčové společnosti byla zachována. Úbytek je možný hlavně díky odchodům do důchodu (včetně předčasného) tím, že se uvolněné místo neobsadí novým zaměstnancem.

Zemský premiér Stephan Weil (SPD) má v dozorčí radě mocného spojence – nenápadnou, ale ráznou šéfku odborů Cavallovou. Odborářům patří ve dvacetičlenné dozorčí radě VW přesně polovina křesel. A budou-li odbory táhnout za jeden provaz s dolnosaskou vládou, nemají zástupci hájící zájmy soukromých vlastníků šanci cokoli zásadně měnit.

Tesla je špička, které se VW chce vyrovnat

Herbert Diess má podle Handelsblattu obavy hlavně z konkurence Tesly, kterou údajně označil za hvězdu hodnou následování. „Není pochyb o tom, že se musíme zabývat konkurenční schopností našeho hlavního závodu ve Wolfsburgu s ohledem na nové účastníky trhu,“ tlumočil ve středu stanovisko koncernu Manske.

Přitom poukázal právě na americkou Teslu, jež v nejbližších týdnech spustí výrobu v Grünheide nedaleko Berlína a bude tam perspektivně vyrábět 5000 až 10 tisíc vozů týdně. Tesla podle Manského na výrobu vozu Model 3 potřebuje v průměru 10 hodin pracovního času, zatímco Volkswagen na elektrický ID3 asi 30 hodin.

Klíčovým mužem, na němž leží hlavní odpovědnost za urychlenou transformaci Volkswagenu směrem k elektromobilitě, je sedmapadesátiletý Thomas Schmall, člen představenstva mající na starosti technický rozvoj. „Máme jasný plán i sílu na to ho prosadit,“ říká v rozhovoru pro časopis Manager Magazin.

V něm připomíná, že Volkswagen chce i nadále „psát průmyslovou historii“ a v roce 2030 po celém světě prodat už šest milionů elektrických aut. Ale do té doby musí koncern postavit šest ohlášených bateriových továren (žádná ještě nestojí) a ve spolupráci s ostatními výrobci a spolkovou vládou zaručit, že do té doby bude k dispozici dostatečná síť veřejných dobíjecích stanic. To všechno si podle Schmalla odhadem vyžádá investice ve výši 25 až 30 miliard eur (v přepočtu až 765 miliard korun).

„Nebyli jsme to my, kdo vyrobil první elektrické auto, ani první baterii. Ale pokud naše plány vyjdou, pak uvolníme cestu pro nástup elektrické mobility. Stejně masové, jakou v minulosti zahájil VW Beetle (Brouk) se spalovacím motorem,“ poznamenává Thomas Schmall.

Možné dopady na Škodu Auto nejsou zatím známy

S šéfem Volkswagenu Diessem se tento týden v pondělí setkal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). O plánech koncernu na propouštění desítek tisíc zaměstnanců se prý nebavili. „Nic takového nepadlo,“ uvedl pro HN Havlíček. Hlavním tématem pražské schůzky byl rozvoj elektromobility v Česku. Mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera se k plánům nejvýše postaveného muže koncernu VW konkrétně nevyjádřil. Škodovka zaměstnává kolem 33 tisíc lidí a v tuzemsku patří k největším zaměstnavatelům.

S přispěním Jana Prokeše