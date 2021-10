Od neděle Česko čeká na bližší informace ke stavu prezidenta Miloše Zemana. Po jeho převozu do nemocnice v bezvládném stavu se množí pochybnosti, jestli je schopen vykonávat úřad. Role Miloše Zemana je teď, po sněmovních volbách, obzvlášť důležitá, protože hlava státu má jmenovat novou vládu. Podle končícího předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) je prezident schopný úřad zastávat i z lůžka intenzivní péče.

„Navštívil jsem ho v nemocnici a on to podepsal přímo přede mnou,“ ukázal v České televizi Vondráček podepsané rozhodnutí o svolání zasedání nově zvolené sněmovny na 8. listopadu. „Chvíli jsme si popovídali a mohu vyvrátit spekulace o tom, že by nebyl způsobilý vykonávat svoji funkci,“ řekl ve čtvrtek Vondráček. Na návštěvě se prý dopoledne nečekaně dohodl s kancléřem Vratislavem Mynářem. „Řekli jsme si, že to bude dobrý signál pro veřejnost,“ dodal.

Vondráčkovo prohlášení přišlo jen krátce poté, co Hrad k prezidentovu stavu svolal první tiskovou konferenci. Trvala přesně 90 vteřin. Veřejnost se z úst první dámy Ivany Zemanové dozvěděla jen to, že je prezident v nemocnici a jeho léčba si vyžádá čas. „Spekulace o diagnózách a prognózách považuji přinejmenším za neetické,“ uvedla v krátkém prohlášení Zemanová s dcerou Kateřinou po boku.

Dosud hospitalizaci komentoval jen prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který ale od konce minulého týdne odmítá blíže říct, jak na tom Zeman je.

„V době, kdy má někoho pověřit sestavením nové vlády, je logické, že se rozvíjejí spekulace. A je logické i to, že to veřejnost a média zajímá. Ale kdyby Hrad nemlžil, což já považuji za neetické, spekulace by nebyly. Vina opravdu není na straně veřejnosti, ale na straně hradního týmu,“ podotkl k vystoupení první dámy Marek Vácha, kněz a lékař z Ústavu etiky a humanitních studií Univerzity Karlovy.

