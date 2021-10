Kvůli nedostatku polovodičů a rušení směn má podle odborářského předáka a člena dozorčí rady Škody Auto Jaroslava Povšíka automobilka problém s uplatněním až 25 tisíc zaměstnanců. To je více než dvě třetiny z celkového počtu. Proto vítá přislíbenou státní pomoc pro celý automobilový sektor. Na mzdy zaměstnanců, kteří zůstanou doma, je stát ochoten přispět 60 procenty, nejvýše však 29 tisíci korun. Dohodnuto to bylo v pondělí na jednání tripartity, na kterém byl Povšík osobně přítomen. Přesto připouští, že do konce roku firmu opustí až 700 zaměstnanců.

Od začátku týdne Škoda Auto přerušila výrobu a jede jediná linka. Na ní se dokončují nehotové vozy, které se automobilce hromadí na různých odstavných plochách. Povšík už v srpnu HN přiznal, že si mladoboleslavská firma interně stanovila 50 tisíc nedodělaných aut jako hranici, od které by mohly nastat potíže s likviditou. Zatímco tehdy hovořil o tom, že se ke kritické fázi nepřiblížila, na podzim je situace jiná. „Číslo nám vylezlo blízko k padesátitisícové hranici, měli jsme 43 tisíc rozdělaných aut. Proto jsme se rozhodli, že jejich počet snížíme na dvacet tisíc,“ říká nyní v rozhovoru pro HN Povšík.

Zmíněných 43 tisíc škodovek, které leží „ladem“ je přitom pro firmu velkou zátěží. Loni podle údajů ve výroční zprávě Škoda Auto za jeden vůz utržila v průměru půl milionu korun. Hodnota nedodělaných vozů je tak zhruba 21,5 miliardy korun.

HN: Jak jednání na tripartitě probíhala?

Všichni na jednání věděli, že se pro odvětví musí něco udělat. Nicméně tam panovaly obavy, co na zvolené řešení řekne Brusel. Především kvůli tomu, zda by se státní podpora neměla zavést plošně. Ministryně financí ale upozornila, že to bude stát hodně peněz, a chtěla znát propočty. Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s alternativou podpory pro celý sektor, která vyjde na půl miliardy až jeden a půl miliardy měsíčně.

HN: Jak tedy hodnotíte výstup z jednání tripartity?

Je to dostatečná pomoc daná možnostmi. Státní příspěvek na mzdy firmám, které jsou bez rezerv a nemají peníze, pomůže. A pomůže to i Škodovce, ve které jde o řízenou masivní odstávku 25 tisíc zaměstnanců. Nyní budeme dodělávat vozy, které jsou na odstavných plochách, a ty hned půjdou k zákazníkům. To je zároveň pomoc i pro dealery. Navíc čím více vozů prodáte, tak platbami DPH pomáháte i státu.

