Prezentoval se jako geniální investor, který lidem nabízel přes svou společnost Growing Way zhodnocení úspor o desítky procent. Teď ale Ondřej Janata zažil pád. V září jej začala za stamilionový podvod stíhat protimafiánská centrála. Janata totiž peníze, které jeho fondu svěřily tisíce lidí, podle policistů ve skutečnosti nezhodnocoval na burzách. Utrácel je za luxusní auta, dům, převáděl je na své soukromé účty či je půjčoval svým příbuzným. Když někdo z investorů chtěl vyplatit své domnělé zisky, Janata na to použil peníze dalších nalákaných lidí. Podle nynějšího zjištění HN a Aktuálně.cz navíc poslal desítky svěřených milionů do sítě firem, které ovládá muž s patnácti exekucemi.



Celkem podle policistů odešlo 43,7 milionu korun z účtů Janatovy údajné investiční společnosti do firem, které se zabývají prodejem luxusních postelí – Grand Beds Česká republika, Dantos Trading a také švýcarské Sonnenberg Manufaktur AG. Ač jeho jméno není v českém obchodním rejstříku dohledatelné, za všemi stojí jediný muž – Aleš Bělík. To potvrzují i policisté.

„Jedná se o obchodně a personálně propojené korporace a fyzické osoby zabývající se prodejem luxusních postelí švýcarské značky Grand Beds,“ uvádí Národní centrála proti organizovanému zločinu v dokumentu, který mají HN a Aktuálně.cz k dispozici. Tím, kdo všechny subjekty propojuje, je podle nich právě Bělík. Detektivové při domovní prohlídce u Janaty našli sedm vloni uzavřených smluv o půjčce s Bělíkovými firmami na téměř 50 milionů korun.

Seznámili se při koupi postele

Co se s penězi z úspor lidí poslanými Janatou ve zmíněných společnostech stalo, není jasné. Janata od policejní razie s médii téměř nekomunikuje. Ani Bělík na většinu otázek HN neodpověděl. Reagoval pouze tiskovým prohlášením, v němž jeho firma Grand Beds tvrdí, že se od obchodních praktik Janaty distancuje a všechny půjčky byly standardní.

„Se společností Growing Way začala firma spolupracovat v květnu 2020. Seznámení s panem Janatou proběhlo na showroomu společnosti Grand Beds, kam si přišel zakoupit postel. Projevil zájem o investici do firmy, která je dle jeho slov spojená s fyzickým produktem,“ uvádí Bělík s tím, že v té době měl Janatu za důvěryhodného investora. Podrobnosti úvěrových smluv uzavřených s Janatou podle Bělíka ale podléhají obchodnímu tajemství.

HN se podařilo kontaktovat také Romana Michnu, který je podle obchodního rejstříku jediným majitelem Dantos Trading a jednatelem Grand Beds. Ten tvrdí, že si od Janaty půjčili s Bělíkem peníze proto, že potřebovali firmu udržet kvůli loňským covidovým opatřením.

Bělíkovy firmy porušují zákonnou povinnost a nezveřejňují v obchodním rejstříku účetní závěrky. Redakce ale získaly poslední účetní závěrky firem za rok 2020. Z nich je patrné, že firmy měly značné dluhy už před pandemií. Obě prodělávaly desítky milionů korun a desítky milionů měly napůjčovány.

Ani v jedné z českých firem není Bělíkovo jméno v obchodním rejstříku zmíněno. Grand Beds ovládá švýcarská Sonnenberg Manufaktur AG, za níž Bělík stojí. Pokud by se Bělík v obchodním rejstříku k vlastnictví firem přihlásil, hrozilo by mu, že mu jeho podíly obstaví exekutor.

Na Bělíka je totiž podle českého oficiálního registru uvalených celkem 15 pravomocných exekucí. Loni, když do jeho firem tekly úspory Janatových investorů, jich bylo ještě o osm více. V první z nich se od Bělíka exekutor pokouší neúspěšně vymoci peníze od roku 2002, tedy téměř 20 let. Částky, jejichž zaplacení se Bělík roky vyhýbá, se pohybují od dvou tisíc až do čtvrt milionu.

Bratr skončil ve vězení

V posledních letech měl Aleš Bělík problémy vedle dluhů i se zákonem. Od roku 2013 ho tehdejší Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality stíhal společně s jeho bratrem Kamilem za krácení daní. Podle obvinění, které mají HN k dispozici, stát připravili při účelových obchodech s mobilními telefony o sto milionů korun. Pak podnikání zarazily úřady.

Celkem si muži nárokovali vratky DPH v celkové výši 300 milionů. Techniku si mezi sebou podle policie fiktivně přeprodávaly schránkové firmy řízené bílými koňmi. Aleš Bělík to dle podezření policistů koordinoval. Ani tehdy ale v provázaných firmách oficiálně nefiguroval.

„Ačkoliv není statutárním orgánem žádné z výše uvedených obchodních společností, fakticky byl kontaktní osobou mezi Kamilem Bělíkem a dalšími stíhanými a aktivně se podílel na koordinaci nelegálních obchodních vztahů,“ napsali policisté do textu jeho obvinění.

U soudu ovšem žalobci Aleši Bělíkovi podíl na trestné činnosti nedokázali. Zůstal tak nevinen. „Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal tento obžalovaný,“ konstatoval soud. Do vězení šel jen jeho bratr Kamil. Vrchní soud v Praze mu v dubnu potvrdil šestiletý trest vězení. Deset let pak nebude moci řídit žádnou firmu.



Odsouzený Kamil Bělík ještě před nástupem do vězení pracoval jako prodejce jiného výrobce luxusních postelí. Loni v květnu od této firmy dorazila Grand Beds předžalobní výzva. Společnost v ní píše, že jim později vzniklý konkurent Grand Beds okopíroval nejen design postelí, ale také reklamní spot. Bělíkově firmě navíc vyčítají, že si otevřela provozovnu 600 metrů od jejich showroomu a přímo k němu umístil reklamní billboard na svoje postele. K soudu ale obchodní spor nedospěl. Firma, která se ohrazovala, sdělila HN, že Grand Beds z jejího pohledu zákon porušovat přestala. Bělík jakékoliv snahy o kopírování konkurence odmítl.

Miliony i od dalšího fondu

Ve firmách ovládaných Bělíkem ale neskončily jen úspory lidí, kteří je poslali Janatovi. Do struktury společností peníze posílá také další český investiční fond WCA International. Ten sám uvádí na svém webu postele Grand Beds jako jeden z projektů, s nimiž je spojen.

„Šlo o investici do společností Sonnenberg Manufaktur a Grand Beds Česká republika ve formě konvertibilní půjčky a odkupu akcií, což je běžná oborová praxe,“ uvedl Matouš Polák, někdejší grafik, který je dnes jednatelem české firmy WCA. Firmy na luxusní postele podle něj svým dosavadním závazkům vůči WCA dostály.

Polák ovšem ve vyjádření nezmínil Bělíkovu třetí firmu Dantos Trading. Podle smlouvy o půjčce, kterou má redakce k dispozici a kterou podepsal Polák, jí WCA přislíbila 2,7 milionu korun. HN také získaly fragment účetnictví prokazující, že ke konci roku 2019 Dantos Trading evidovala půjčky od WCA za více než 57 milionů korun, některé úvěry měly i třináctiprocentní úrok. Kolik celkem peněz z WCA Bělíkovi dorazilo, není jasné.

To, že peníze fakticky skončily u muže v exekucích, šéfovi WCA Polákovi nevadí. „Podle mých informací své závazky historického charakteru postupně splácí. Firemní prostředky nepoužívá na umoření svého osobního dluhu, proto mám pocit, že tato záležitost nemá vliv na jeho výkon role řádného hospodáře,“ dodal Polák.

WCA International má s Janatovým „investičním fondem“ ale společného více než jen investici do luxusních postelí. Janata zde jako obchodník s investičními instrumenty začínal, než se před rokem a půl osamostatnil a založil si svou firmu Growing Way.

Podle Poláka ale o investici WCA do luxusních postelí, který následně poslal peníze ze svého fondu, Janata nerozhodoval. „Ve vyjednávání nehrál žádnou roli. V době, kdy jsem do projektu investoval, měl pan Janata na starosti intradenní obchodování. O mých investicích nerozhodoval. Investuji na základě důkladné analýzy a potenciálu růstu společnosti,“ tvrdí Polák.

Část finančních poradců, kteří byli podle policie důležití pro to, že Janata do své firmy od střadatelů získal na 1,6 miliardy, přitom souběžně dle Seznam Zpráv nabízeli i investice do WCA International. Oba fondy také lákaly na stabilní zhodnocení, které je dle expertů velmi nepravděpodobné – Janata až 30 procent, WCA International 15 až 18 procent za rok.

Zatímco Janata se prohlašoval za velmi schopného burzovního investora, Polák tvrdí, že mimořádně vysokého zhodnocení pro své věřitele dosahuje investicemi do úspěšných firem. „Výnosy z úspěšných venture kapitálových investic se pohybují v řádu několikanásobků investice (tedy stovky procent). U forexových obchodů to jsou v lepším případě desítky procent,“ dodal Polák s tím, že WCA „investovala do společností s celkovou valuací 6,5 miliardy korun“. Jaký podíl v nich ale WCA má, zůstává nejasné.

Polák kromě luxusních postelí neuvedl žádné další firmy, do nichž investoval. Na webu druhé firmy WCA Holding je mezi projekty vedle postelí uvedený bylinný nápoj Erebos. Zastřešující firma měla podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2018 obrat ani ne dva miliony korun.

Druhým projektem je software pro řízení projektů ApuTime. Z účetní závěrky této firmy za rok 2019 obrat není patrný vůbec. Letos WCA oznámila, že peníze vložila do nově vzniklého start-upu nabízejícího měření znečištění ovzduší Perfect-Air.

Opakované porušování zákona

Polákova firma WCA International má základní kapitál sto tisíc korun. A právě jen do jeho výše podle zákona ručí svým obchodním partnerům za případné ztráty. Kolik do ní lidé investovali, nelze z obchodního rejstříku zjistit. Od svého vzniku v roce 2017 nezveřejnila ani jednu účetní závěrku, byť jí to nařizuje zákon.

I pro to má Polák vysvětlení. Dokumenty prý nezveřejňuje „z důvodů ochrany citlivých údajů, například ve smyslu konkurenčního boje“. „Uvědomujeme si, že nezveřejnění dokumentů může vyvolávat podobné otázky, proto pracujeme na nápravě a závěrka za rok 2021 bude zveřejněna v nejbližším možném termínu,“ tvrdí.

Paralelně funguje ještě jeho akciovka WCA Holding, která ve své účetní závěrce uvádí závazky zhruba čtvrt miliardy. Do části projektů peníze investuje ona.

WCA International neplnila ani své povinnosti vůči České národní bance. V roce 2019 dostala od regulátora 50tisícovou pokutu za to, že mu nehlásila, kolik majetku spravuje, což je zákonná povinnost. Banka pak firmu v roce 2019 vyřadila ze své evidence. V roce 2020 ji ovšem zase zapsala.

Firma má navíc neexistujícího vlastníka. Úředně firmu ovládá britská matka WCA Solutions, v níž figuruje také Polák. Ta ale anglické zákony porušovala tak dlouho, až ji v lednu tamní úřady zrušily. Dle dokumentu v tamním rejstříku vlastnictví společnosti propadlo Koruně. „Výmaz z rejstříku byl způsoben administrativní chybou, z níž jsme vyvodili závěry a přijali opatření. Probíhá proces nápravy a obnovení společnosti v rejstříku,“ tvrdí Polák.