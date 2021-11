Po 25 letech odešel ze sněmovny, poté co ČSSD padla ve volbách. Dlouholetý poslanec a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek je sice ochotný své straně radit, jak znovu nabrat na síle, do vedení sociální demokracie ale nechce. „Jsem až příliš spojen s neúspěchy z posledních let,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN s tím, že své další působení vidí v akademické sféře. Zároveň mluví o tom, kam by se měla česká kultura po pandemii ubírat.

HN: Vznikající vláda Petra Fialy očekává, že nastoupí zhruba do Vánoc. Do té doby by měl vládnout kabinet Andreje Babiše. Pandemie se zhoršuje, hrozí nějaké další opatření v kultuře?

Žádná tvrdá opatření typu zavírání se nechystají. Jde o to dodržovat, co platí teď – a to už je dost přísné –, vyžadovat očkování nebo test, používání roušek. Ale protože mě to samozřejmě velice zajímá, tak ministerstvo zdravotnictví bombarduji neustále. A naposledy jsme se dohodli, že pokud by se mělo ještě nějak zpřísňovat, nesmí to vznikat bez nás.

HN: Kam lze zajít, pokud by situace začala být neúnosná?

Jedna z věcí, o které se mluvilo, je, že by na kulturní akce směli jen očkovaní. Ale vím, že nic takového se teď nepřipravuje. A pokud nějaká opatření budou, přál bych si, aby se týkala všech stejně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mi po svém nástupu dal za pravdu, že nebylo fér, když byla opatření v kultuře například přísnější než v pohostinství. Věřím, že tohle už se nebude opakovat.

HN: V jakém stavu je kultura po několika vlnách pandemie?

V prvním roce pandemie jsme získali dvě miliardy na pomoc kulturním zařízením, nejen neziskovým, ale i těm podnikajícím v kultuře. Oblastí podnikání v kultuře se ministerstvo zabývalo jako nikdy předtím. Zhruba dvě miliardy navíc se nám podařilo získat i pro tento rok. To byl jeden z mých hlavních cílů. Přál bych si tedy, abych mohl říct, že toto už je poslední vlna a mohu bilancovat s konstatováním, že se nám podařilo během dvou let zajistit čtyři miliardy navíc, které pomohly kultuře přežít.

