Zatímco vláda ladí konkrétní podobu trestního oznámení kvůli pádu firmy Bohemia Energy, jejích 900 tisíc odběrných míst, což čítá možná až dva miliony lidí a řadu firem, nedokáže uvěřit částkám, které se jim objevují na zálohových fakturách na energii a plyn od dodavatelů poslední instance. Zvýšení na dvoj-, troj- i vícenásobek původní částky není nijak ojedinělé.

Na zastropování záloh u dodavatelů poslední instance se dohodlo ministerstvo průmyslu s regulátorem ERÚ včera, nicméně aby k tomu došlo, musí přijít nová vyhláška. Rada vlády a expertů odběratelům, aby si urychleně našli stálé dodavatele, je určitě v danou chvíli nejlepší. Ale i tak se účet za energie výrazně prodraží.

Zda nakonec dojde spravedlnosti Jiří Písařík, majitel Bohemia Energy a dříve i představitel úspěšného českého byznysmena, je při rychlosti českých soudů a ohebnosti tuzemských právních předpisů velmi nejisté. Úspěchem by bylo už to, aby se v budoucnosti podobný scénář nemohl opakovat. I to je ovšem s ohledem na českou tradici divokého kapitalismu velmi ambiciózní přání.

Stoprocentně jisté naopak je, že v problémech nezůstanou pouze klienti Bohemia Energy a dalších zkrachovalých dodavatelů energií. Protože na rozdíl od firmy, která se dá v podstatě „zavřít“ ze dne na den a následně pod jiným názvem znovuobnovit coby nové podnikání, se život jen tak zavřít a následně otevřít s čistým štítem skutečně nedá. Nutno dodat, že tuzemská legislativa život spotřebitelům nijak neulehčuje.

Povinnost platit zálohy za energie je daná ze zákona. Podle něj, pokud někdo nezaplatí několik záloh (tedy dvě a víc), má dodavatel právo dotyčného od energie odstřihnout. Což je informace, která bezpochyby „potěší“ každého, komu přišla faktura na násobnou částku, zejména teď, kdy zima nabírá na síle.

