V normální zemi by to probíhalo asi takto: volby vyhrály strany, které spolu chtějí vládnout, a protože mají jasnou většinu ve sněmovně, prezident na nic nečeká a postupuje tak, aby legitimní vláda vznikla co nejdříve. Udělá to tím spíš, že nový kabinet musí rychle začít řešit covidovou krizi, pomoc lidem postiženým krachem obří energetické firmy, musí upravit rozpočet na další rok a tak dále.

Takovou normální zemí, kde si je prezident vědom své odpovědnosti a postupuje v zájmu občanů státu, jehož je hlavou, bohužel Česko není. Ač dopadly volby jednoznačně, prezident Miloš Zeman si dává načas. Sněmovnu svolal na nejzazší možný termín a dosud ani nepípl o tom, koho vlastně jmenuje premiérem, přičemž ze zkušenosti s ním víme, že možné je doslova všechno. Vinou Miloše Zemana se tak nacházíme v nejisté a stále chaotičtější situaci, která může v důsledcích stát i řadu lidských životů.

