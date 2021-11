Mladoboleslavská Škoda Auto na konci října čelila vlně kritiky, že si nezaslouží vládou slíbenou pomoc automobilovému průmyslu. Jednak kvůli tomu, že ostatní výrobci aut nejsou nedostatkem čipů zasaženi tolik jako celý koncern Volkswagen, za druhé kvůli výši odvedených dividend do Německa. Šéf Škodovky Thomas Schäfer ale jakékoliv pochybení v plánování objednávek čipů odmítá a striktní je, i co se týče vládní pomoci.

„Stále platíme mnohem více peněz na daních a odvodech, než hypoteticky můžeme dostat z Antiviru. Jen za loňský rok jsme odvedli do státního rozpočtu více než 14 miliard korun,“ upozorňuje Schäfer v rozhovoru pro HN s tím, že Česko musí čelit na automobilovém trhu konkurentům z Německa nebo Španělska, kde je zavedený kurzarbeit. Právě kurzarbeit považuje za jedinou pojistku, jak průmysl ochránit. „To, že tady tato pojistka není, vnímají i investoři ze zahraničí, a Česko tak přichází o možné investice,“ míní Schäfer.

HN: Čekal byste před rokem současné problémy s čipy?

Nečekal, to nemohl prakticky nikdo. Předtím jsme zvládli covid nejlépe, jak jsme uměli, a situaci dostali pod kontrolu. Ale poslední čtyři měsíce jsme byli svědky něčeho, co jsem zatím nezažil. Rozpadl se celý trh s polovodiči, a to především kvůli událostem, které jsme jen těžko mohli ovlivnit. V Japonsku vyhořel klíčový závod, v Malajsii zuřil covid a na několik týdnů tamní vláda zavřela továrny. A právě to nám zmrazilo celý dodavatelský řetězec, a my tak neměli z čeho vyrábět.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.