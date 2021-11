Jeden z nejvýznamnějších českých manažerů Jiří Zrůst odchází od australské banky Macquarie. Měl v ní na starosti evropské investice jejích fondů, které spravují majetek v přepočtu takřka za 12 bilionů korun. Jak napsal na sociální síti LinkedIn, v australské firmě skončí tento rok. Jméno společnosti, pro niž by měl nově pracovat, zatím sdělit nechce. „Jediné, co mohu říci, je, že i nadále zůstávám v Londýně,“ uvedl Zrůst pro HN.

Investiční skupina Macquarie je největším správcem majetku v Austrálii. Aktivity má ale celosvětové. Je vůbec největším globálním investorem do infrastruktury. Skupina působí na 33 trzích, včetně Česka, kde se soustřeďuje hlavně na investice do energetiky a komunikací. Drží například 31procentní podíl v EP Industries, dceřiné firmě Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského.

Hlavními investory, kteří zhodnocují své peníze prostřednictvím fondů Macquarie, jsou převážně penzijní fondy a pojišťovny. Skupina za šest měsíců od dubna do září letošního roku zdvojnásobila svůj zisk v přepočtu asi na 33 miliard korun.

Zrůst měl na starosti všechny investice Macquarie v Evropě. Během svých deseti let ve společnosti stál u nejvýraznějších obchodů. Letos se například podílel na prodeji společnosti České Radiokomunikace, kterou od australské skupiny koupil londýnský fond Cordiant Digital Infrastructure. Cena transakce se podle odhadů mohla pohybovat mezi 20 a 30 miliardami korun.

Svůj aktuální odchod z Macquarie popisuje Zrůst jako přátelský. „Běžně to v těchto společnostech funguje podobně, jako to znáte z amerických filmů. Tam vám sbalí věci do krabice a odstřihnou vás od veškerých aktivit. V tomto případě to ale tak není. Podílím se na předávání agendy, což bych měl uzavřít do konce roku,“ přiblížil Zrůst. Následně si vezme čas na odpočinek a od března nastoupí do nové štace.

Zrůst se do firmy se dostal i díky kontaktům, které nabral během svého působení v Austrálii, kde pracoval mimo jiné jako finanční ředitel logistické firmy TNT. V zahraničí strávil většinu své kariéry. Už v roce 2000 odešel do Nizozemska pracovat pro tamní královskou poštu. Následně se přesunul do Ameriky, zmíněné Austrálie a šest let strávil v Itálii.

V Česku vedl mezi lety 2009 a 2011 logistickou a dopravní společnost CS Cargo. „Rozhodl jsem se vrátit a pracovat na něčem, co vypadalo zajímavě. Ale přišla finanční krize a dva měsíce potom, co jsem přišel, bylo potřeba začít firmu kompletně restrukturalizovat. Což se podařilo a dnes ta společnost funguje. A pak jsem se rozhodl, že mě láká svět financí, a odešel jsem do Londýna,“ vzpomínal v květnovém rozhovoru pro HN Zrůst.

Vedle byznysových aktivit je Zrůst také jedním z klíčových lidí nadace vévody z Edinburghu, v dubnu zesnulého britského prince Philipa. Ta má za úkol motivovat mladé lidi mezi 14 a 24 lety k osobnímu rozvoji. Zrůst v nadaci působí 11 let a nyní zastupuje dárce, kteří ji financují. Zároveň je pět let členem poradního výboru prince Edwarda. Skupina asi deseti poradců z různého prostředí debatuje s princem o byznysu a filantropii. Tyto aktivity si Zrůst chce ponechat i po odchodu z Macquarie.

Zrůst podle svých slov věnuje práci pro nadaci několik týdnů v roce. „Věřím, že v měsících před nástupem do nové práce budu mít více času se do dění v nadaci zapojit,“ prohlásil manažer. Právě díky Zrůstovi bylo Česko jedinou zemí mimo Commonwealth (sdružení Spojeného království a jeho bývalých kolonií), která se mohla vyjadřovat k přípravě oslav princových nedožitých stých narozenin.