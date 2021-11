Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

výhody vyplývající z vytváření a využívání digitálních dvojčat reálných produktů či procesů jsou ve většině případů snadno pochopitelné. Co přesně si ale představit pod pojmem digitální dvojče? Jde o jakýsi neuchopitelný virtuální obraz?

Digitální dvojče může mít různé podoby podle toho, jak daný problém potřebujeme popsat. Pro každého navíc může být důležité něco jiného. Jde o reprezentaci určité části či vlastnosti reálného objektu v digitálním světě. „Vezměme si reálný výrobek, třeba pračku. Pro konstruktéra bude digitálním dvojčetem pračky její trojrozměrný model včetně fyzikálních vlastností jednotlivých komponent. Pro výrobního manažera je ale jejím digitálním dvojčetem soupis komponentů,“ řekl nedávno Hospodářským novinám Tomáš Froněk, vedoucí jednotky Factory Automation ve společnosti Siemens. Další části digitálního dvojčete se vytváří při výrobě − v nich je zapsáno, jak byl produkt vyroben −, ale i po prodeji výrobku koncovému zákazníkovi. V případě pračky může jít podle Froňka například o web s možností stažení přesného návodu k použití k danému modelu či aktualizovaného firmwaru.

Pojem digitální dvojče svádí k představě, že jde o dokonalou virtuální reprezentaci reálného produktu či procesu. Takové modely vznikají hlavně v konstrukci různých součástí, kde jde o co nejreálnější simulace a následné optimalizace jejich vlastností. V mnoha případech tomu tak ale není. Digitální dvojčata nejsou přesnou reprezentací systému, ale reprezentují pouze to, co potřebujeme o systému vědět.

Vytvořit to správné digitální dvojče, které obsahuje právě tolik informací, kolik je potřeba, není snadné. Neexistuje recept univerzálně platný pro všechny. Právě proto nabízejí renomovaní dodavatelé technologií pro digitalizaci poradenství. Svým zákazníkům mohou pomoci se změnami v nastavení výrobních procesů, vztahů s dodavateli, či dokonce produktového portfolia a doporučit, v jaké oblasti bude pro ně nejlepší s digitalizací začít.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.