Pandemie koronaviru vypukla loni na jaře a od samého začátku bylo jasné, že s ní spojený propad ekonomiky bude úplně jiný, než jaký přinesla světová finanční krize před dvanácti lety. Tehdy šlo o důsledek řady nemocí a neřestí bujících přímo uvnitř ekonomiky (a zejména ve finančním sektoru coby její páteři).

Oproti tomu tentokrát přišel šok zcela zvenčí: samotná ekonomika (a její finanční páteř) byla vcelku v pořádku. Žádnou zásadní korekci nebo očistu cestou zpomalení, nezaměstnanosti, úspor a osekání investičních plánů nepotřebovala. Tomu odpovídala shoda na tom, jak by správně měly reagovat hospodářské politiky: tak, aby se existující ekonomické vazby mezi firmami, zaměstnanci a firmami navzájem zpřetrhaly během krize co nejméně a návrat produkce k normálu po skončení pandemie nebyl zdržován zdlouhavým vytvářením vazeb nových. Obrazně řečeno, bylo třeba ekonomiku „dát k ledu“, tam ji udržet po dobu pandemie a následně ji zase rozmrazit do původní podoby.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.