Přímo do pražské centrály České spořitelny dochází všech pět dní v týdnu méně než třetina zaměstnanců. Zbylých zhruba 70 procent alespoň část doby pracuje z domova. Zájem o takzvaný home office vzrostl mezi zaměstnanci firmy od konce října asi o čtvrtinu. „Domníváme se, že nárůst souvisí se zhoršováním epidemiologické situace, kdy řada našich kolegyň a kolegů zůstává pracovat z domu z preventivních důvodů,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. K práci z domova se vrací i zaměstnanci dalších firem, například Skansky Reality nebo pojišťovny Uniqa.

Zájem o home office kvůli sílící pandemii zřejmě dál poroste v celém Česku. Jen za úterý přibylo v zemi 14 523 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Někteří odborníci proto již navrhují, aby i očkovaní museli po kontaktu s nakaženým do karantény, ministerstvo zdravotnictví o možných úpravách chce jednat. Právě to by mohlo dostat na home office ještě více lidí než dnes.

