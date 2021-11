Skupinou, která se na bankovním trhu „zasahuje“ nejsložitěji, jsou mladí lidé. Přesto můžete zaujmout i je, pokud jim nabídnete přesně to, co je jim blízké a co je baví. Když jsme v Komerční bance ve spolupráci s Mastercard vytvořili exkluzivní limitovanou edici karetních designů League of Legends Esport (LoL), což je jedna z celosvětově nejhranějších a nejsledovanějších on‑line her, rozhodli jsme se tyto karty s herní tematikou představit z toho důvodu mladému publiku rovněž hrou.

Vše začalo navázáním na aktivity mateřské společnosti Société Générale, která spolu s Mastercard nabídla speciální edici karet League of Legends nadšencům této hry ve Francii již v roce 2019. V Komerční bance jsme šli ale mnohem dále – chtěli jsme zasáhnout mladou cílovou skupinu, pro kterou jsou karty určené především, a profilovat se tak trochu jinak než jen jako tradiční finanční instituce. Sochy, zmizení a šifrované pátrání – to jsou klíčová slova, pod něž by se dal shrnout koncept celé akce, kterou jsme k představení exkluzivního karetního designu připravili. Vyrobili jsme totiž pět unikátních soch LoL šampionů vyobrazených na kartách, a to v životní velikosti. Veřejnosti jsme je odhalili stylově v „herním doupěti“ Óbejvák na akci s uznávanými gamingovými influencery. Sochy jsme ponechali pár dní na místě a pak je nechali zmizet. Fingovaná krádež byla předehrou k hlavní zápletce – on‑line a off‑line šifrovací týmové hře pro jedno‑ až pětičlenné týmy, ve které nám soutěžící pomáhali sochy najít. On‑line část hry trvala tři týdny, každý týden soutěžní týmy plnily nové šifrovací úkoly. Kdo zvládl všechny, postoupil do off‑line finále. V tom hráči, tentokrát již fyzicky, hledali sochy na pěti místech České republiky – v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích.

V těchto městech pak museli na vytyčené trase opět zvládnout nelehké šifrovací úlohy, které je dovedly k soše šampiona. Kdo dorazil v daném městě do cíle první, vyhrál hlavní cenu 100 000 korun. Celkem tedy hráči dostali půl milionu. Na někoho možná trochu ambiciózní projekt měl nemalé ambice. A to i přes to, že e‑sport není zrovna masovou záležitostí a mladí lidé neholdují finančnímu světu. Přesto výsledky předčily i ta nejdivočejší očekávání. Do on‑line části hry se totiž registrovalo jen těžko uvěřitelných 6710 týmů. Off‑line finále se zúčastnilo 686 týmů. Celou šifrovačku dokončilo úcty‑ hodných 433 týmů. Streamované představení soch na tiskové konferenci sledovalo přes čtyři tisíce diváků. Celý projekt si navíc odnesl dva české Guinessovy rekordy. Svůj účel ale splnil i byznysově. Do konce října si limitovanou kartu objednalo na dva tisíce našich klientů a akviziční potenciál činil 18 procent. A co jsme si z celého projektu odnesli? Kromě nového byznysu třeba to, že svět cashless není jen o financích a nudných číslech nebo uniformních kartách. Že může být hravý, pokud se k němu vytvoří ten správný příběh. Třeba takový, jako byl ten náš.