Minulý týden počty nově nakažených koronavirem v Česku dvakrát atakovaly hranici 15 tisíc případů. Nastupující kabinet pod vedením Petra Fialy (ODS) však nechystá, že by se měla současná opatření výrazněji zpřísňovat. Končící vládě to nedoporučuje AntiCovid tým, jejž budoucí vládní koalice složila. Na doporučení týmu čekal ministr Adam Vojtěch (za ANO), který si ho vyžádal s ohledem na blížící se konec mandátu, kdy vláda ANO a ČSSD už podala demisi.

Členy AntiCovid týmu jsou politici za zmíněné strany koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a STAN, kteří spolupracují s Národním institutem pro zvládnutí pandemie. Ten tvoří 28 odborníků z řad lékařů, epidemiologů či virologů.

Po souhlasu AntiCovid týmu nebude ministerstvo zdravotnictví uznávat antigenní testy, ale jen spolehlivější PCR testy. Tým ve stanovisku vyzval resort, aby neprosazoval celoplošné povinné očkování a více se zaměřil na pozitivní motivaci k očkování. „Vyzýváme ministerstvo, aby v tuto chvíli nešlo cestou lockdownu,“ uvedl AntiCovid tým.

Nedoporučoval ani cestu rakouským směrem – tedy že by na stadion, koncert, do bazénu či restaurace mohli chodit jen očkovaní. A zatímco v Česku politici s omezováním lidí bez očkování váhají, rakouská vláda kancléře Alexandera Schallenberga přitvrdila a zavedla pro ně zatím desetidenní celostátní lockdown. Neočkovaní lidé či lidé, kteří v poslední době neprodělali covid, budou výrazně omezení v pohybu. Budou moci jen do práce nebo do školy, na nákup nezbytného zboží či na zdravotní procházku. Něco podobného je v Česku nyní nepředstavitelné.

A co v boji proti další covidové vlně hodlá dělat AntiCovid tým? Prozatím po ministerstvu zdravotnictví požaduje zachování systému O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) s tím, že zruší samotesty. „Antigenní testy ponechá pouze v případě, že nebude možné dosáhnout dostupnosti PCR testování. Přičemž PCR test by nadále platil 72 hodin a antigenní test 24 hodin,“ stojí ve stanovisku.

Ministr Adam Vojtěch vzhledem k tomu, že nyní je dostatečná kapacita pro PCR testování, souhlasil se zrušením samotestů a antigenních testů. Kabinetu v pondělí předloží opatření, podle kterého bude možné prokazovat se jen PCR testem. Ze stanoviska je ale zklamaný. „Říkají hlavně to, co dělat nemáme. V doporučení, co naopak dělat máme, nevidím žádné nové, konkrétní kroky, které bychom aktuálně už nedělali,“ uvedl Vojtěch na Twitteru.

Ministr po pátečním jednání upozornil, že je důležité dodržování platných pravidel – tedy aby provozovatelé kontrolovali, že hosté jsou očkovaní, prodělali nemoc nebo mají platný negativní test. Jedním z odborníků, který se schůzky účastnil, je i epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj je současná situace a další postup komplikovaný, mimo jiné tím, jak málo opatření navíc umožňuje legislativa bez nouzového stavu. „Je také snaha moc další opatření nezpřísňovat, dokud se nedosáhne většího dodržování už platných opatření,“ uvedl pro HN Maďar.

Od prosince by mohla vláda také zavést některé kompenzační programy pro firmy, jež jsou připravené, ale musí se na nich shodnout profesní svazy a budoucí vláda, řekl v Otázkách Václava Moravce ministr průmyslu a obchodu a dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO). Kompenzace by se mohly pohybovat řádově kolem jedné miliardy korun měsíčně.

Během pátku vláda schválila aspoň jedno dílčí opatření – plošné testování neočkovaných žáků. To proběhne na základních a středních školách 22. a 29. listopadu. „Zachovat jejich provoz i navzdory nepříznivé epidemické situaci pro nás byla a je jedna z priorit. Musíme ale udělat vše pro to, abychom ve školách dokázali potenciální šíření nákazy minimalizovat,“ řekl ministr Vojtěch. Antigenní testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Proti plošnému testování přitom doposud vystupovaly hlavní hygienička Pavla Svrčinová a náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková.

S přispěním ČTK