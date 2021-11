Zahraniční politici i novináři se v roce 2015 hodně zapotili, když se snažili vyslovit příjmení nového maďarského premiéra: Gyurcsany. Dnes mají podobný problém s nadějným kandidátem na premiéra země Peterem Marki-Zaym, starostou města Hódmezövásárhely.

Málokdo očekával, že Peter Marki-Zay, plynně anglicky hovořící bývalý marketingový expert a podnikatel, v říjnových společných opozičních primárkách převálcuje mnohem známější politiky. MZP, jak se mu mezi lidmi přezdívá, se v průzkumech před prvním kolem neumísťoval příliš dobře a zdálo se velmi nepravděpodobné, že by se dostal do druhého a posledního kola. Přesto se mu to podařilo, když získal pouhých 21 procent hlasů, ale poté díky vysoké volební účasti a díky tomu, že takticky odstoupil opoziční budapešťský starosta Gergely Karacsony, obdržel ve finálovém kole téměř 57 procent hlasů.

