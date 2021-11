Většina firem, které se nacházejí v úpadku, neplní povinnost zahájit včas insolvenční řízení. Podávají tak insolvenční návrhy i o několik let později, než by měly. Podnikatelé by však neměli se vstupem do insolvenčního řízení otálet, protože včasným řešením problému mohou předejít hněvu ze strany věřitelů a své závazky lépe splatit.

V budoucnu budou moci zřejmě využít tzv. preventivní restrukturalizaci. Změnu by příští rok mělo přinést zavedení směrnice EU o restrukturalizaci a insolvenci.

Strach přiznat prohru

Odhalit, že firmě hrozí krach, lze poměrně snadno a rychle, oznámit neúspěch však řadě podniků trvá dlouho. „Opožděné návrhy jsou důsledkem neochoty lidí poctivě si přiznat stav firmy a pod dojmem mylné iluze počítají s tím, že to zvládnou sami,“ vysvětluje insolvenční správkyně Eva Hepperová. Pozdní podání je také příčinou nízké výtěžnosti firemních úpadků pro věřitele.

