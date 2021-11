Média zvou do rozhovorů na aktuální témata hosty ze svých interních seznamů expertů, ale nepoměrné zastoupení v těchto seznamech mají, navzdory demografii, muži okolo padesátky a starší. Například v posledních 30 rozhovorech k poslednímu červnu v DVTV (téma politika) bylo 23 hostů mužů (z toho 12 bylo starších padesáti let). Ve stejném období bylo v Interview ČT24 z posledních 30 hostů 22 mužů (z toho 11 starších padesáti let). Celkem ze 60 provedených rozhovorů tedy muži byli pozváni ve 45 případech a ve 23 případech, tedy více než třetině, šlo o muže starší 50 let.

Hosté se navíc často opakují. K právním tématům nebo tématu epidemie vídáme v médiích rotující skupinu stejných hostů (např. Kysela, Winter, Kudrna, Gerloch, Přibáň; případně Smejkal, Prymula, Hel, Beran, Maďar, Chlíbek). Proč se veřejně vyjadřuje z pozice expertů nejčastěji tento segment společnosti?

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.