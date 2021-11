V podnikání možného budoucího ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika (STAN) sehrála důležitou roli kyperská společnost Lowfield Investments. Do Česka z ní podle Deníku N mířily vyšší desítky milionů korun, které měly pomoci financovat Michalikův solární byznys. Protikorupční organizace Transparency International nepovažuje obecně vazby na anonymní kyperské firmy za vhodné a dotčení politici by je měli vysvětlit.

Smířlivěji se na celou situaci dívají členové nejvyššího vedení hnutí STAN. V Michalikových dřívějších obchodních aktivitách nespatřují nic, co by mu mělo bránit v účasti ve vládě.

Do roku 2011 přišlo do Česka od kyperské společnost 4,6 milionu eur (podle aktuálního přepočtu přibližně 117 milionů korun). Z toho celkem 3,4 milionu korun byla půjčka Michalikově firmě Solar area. V té tehdy Michalik měl poloviční podíl. Od roku 2017 je firma podle Deníku N součástí fondu Valour, ve kterém drží investiční akcie Michalik, jeho rodina a další investoři.

Zbytek peněz půjčila kyperská firma své dceřiné společnosti Dark Sky. Ta provozuje kanceláře v Dolních Břežanech, kde je Michalik od roku 2004 starostou. Jeho žena je na stránkách Dark Sky uvedena jako kontaktní osoba pro uzavírání nájemních smluv.

Sám Michalik ani jeho žena Hana se nechtěli vyjadřovat k tomu, kdo je vlastníkem kyperské firmy Lowfield Investments. Michalik však nevyloučil, že je to někdo z jeho blízkých. Na otázku, jestli je to jeho žena, Deníku N jasně neodpověděl.

Michalik HN řekl, že zjištění Deníku N je jen důkazem toho, že jeho firmy nikdy nic netajily a vše řádně zveřejňují. Informace se totiž dají vyčíst z veřejných rejstříků. „Pracuji na tom, abych rozptýlil jakékoliv pochybnosti o majetkové struktuře společnosti poskytující podřízené půjčky do projektů realizovaných firmami, pro které pracovala moje žena,“ napsal HN. Stejně tak chce rozptýlit i pochybnosti týkající se zdrojů financování.

Anonymní kyperské firmy umožňují skrýt koncové vlastníky, což může být v případě aktivních politiků problém. Vedení hnutí STAN přitom nevidí v této situaci překážku, aby se Michalik stal ministrem průmyslu a obchodu v nové vládě tak, jak je domluveno. Předseda STAN Vít Rakušan i místopředsedkyně Věra Kovářová pro HN potvrdili, že Michalik na předsednictvu hnutí i jeho celostátním výboru představil celé své portfolio včetně zdrojů příjmů.

„Podle mých informací Věslav Michalik v letech 2007 a 2008 investoval do dvou solárních elektráren, postavených ještě v době, než začala ‚zlatokopecká‘ éra tohoto byznysu. Do obou projektů vložil nejen své peníze, ale měl na ně i velké úvěry od České spořitelny,“ popsala Kovářová.

„V roce 2017 tyto elektrárny prodal investičnímu fondu, ve kterém má pouze investiční akcie, tedy není ovládající osobou, a nemá tudíž ani vliv na rozhodování managementu fondu,“ uvedla s tím, že Michalik slíbil, že se o svých minoritních podílech poradí s právníky tak, aby právně vyloučil možný střet zájmu. „A já jsem přesvědčena, že on sám toto podezření jednoznačně vyvrátí,“ dodala.

Podobně o Michalikových aktivitách mluví i předseda Rakušan. „On do solární energetiky zainvestoval ještě před tím, než přišel solární boom. Nebyl zákonodárce, aby si to šil na míru. Zainvestoval do toho jako do progresivního odvětví, které tušil, že půjde nahoru,“ řekl HN Rakušan. „On není vlastník elektráren, je investorem, podílníkem fondu, to je rozdíl. Nebudu mu vyčítat, že dobře zainvestoval a je bohatý,“ doplnil.

Pokud by měla situace představovat střet zájmů, je podle něj Michalik připraven situaci řešit. „Ne babišovským způsobem, ale zbavením se toho prodejem,“ přiblížil Rakušan. Jak dodal, samotný Michalik si zadal analýzu a situaci analyzuje i hnutí. „Kdyby byl v rámci nové vlády konsenzus, že je to problém, zbaví se toho,“ uvedl.