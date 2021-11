Když se mění vláda, začne se debatovat, jestli přežije v čele elektrárenské firmy ČEZ ovládané ze 70 procent státem její ředitel. Tím je Daniel Beneš a nastupující vláda pětikoalice bude už jeho čtvrtá. Jestli zůstane i tentokrát, prý neřeší. Kdyby ho akcionáři nechtěli, bude to respektovat.

S novým kabinetem má k jednání každopádně hned několik témat. Chtěl by udělat transformaci firmy, která se v minulosti odložila, vysvětlit si, co bude pro Česko i firmu znamenat Green Deal, a také dotáhnout tendr na dodavatele stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Možnost, aby šlo Česko místo tendru spíš cestou přímé mezivládní dohody se zemí jednoho z uchazečů, jako to udělalo Polsko, vládě určitě nedoporučí. „Nemyslím si, že by to vedlo k nejlepším podmínkám,“ řekl HN Daniel Beneš.

Rozhovor poskytl v minulých dnech, tedy ještě před úterním zásahem policie v budově ČEZ. Podle vyjádření mluvčího firmy Ladislava Kříže policii zajímala kancelář jednoho zaměstnance, a to v souvislosti s vyšetřováním někoho jiného, mimo ČEZ.

HN: V minulých dnech jste podepsal spolu s více než třicítkou byznysmenů výzvu ke druhé transformaci, která žádá změnu ekonomiky, včetně energetiky. ČEZ řídíte deset let, proč zrovna teď vyzývat ke změně? Proč jste neinicioval něco takového za vlády Andreje Babiše?

Začalo se o tom diskutovat už v létě ve skupině lidí, kteří se vzájemně znají, a postupně se dospělo k nějakému detailu. Nemá to žádný politický rozměr. Ale samozřejmě, když vzniká nová vláda, proč to nepoložit na stůl jako možné vodítko, co dělat. Nejsem ale ani první, ani hlavní iniciátor, pokud vím, je to pan Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy, Martin Wichterle a Martin Vohánka. My ostatní jsme se k tomu přidali později v diskusích.

