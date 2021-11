Do konce letošního roku bude mít 2,4 milionu Čechů nárok na třetí, podpůrnou dávku očkování. Zájem nyní roste nejen mezi nimi, ale i proto, že bez vakcíny či potvrzení o prodělání covidu neočkovaní nově nemohou do restaurace nebo třeba ke kadeřníkovi. Test už jim nestačí. Tlak na očkující týmy by zvýšila také povinná vakcinace lidí nad 60 let, o níž uvažuje vláda. Přesto ministerstvo zdravotnictví věří, že už se obejde bez velkokapacitních center.

„Neplánujeme je. Už na to nejsou prostory, protože se do nich vrátil klasický kulturní či sportovní provoz a současně vyžadují i velké personální obsazení,“ řekl HN mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Zájem o posilující dávku má zatím zhruba polovina lidí, kteří na ni mají nárok. Pokud by tomu tak bylo i nadále, bylo by potřeba podat třetí dávku více než 30 tisícům lidí za den. Nyní ji v průměru dostává zhruba 17 tisíc lidí denně. Praktičtí lékaři se obávají, že pokud budou muset naočkovat velké množství zájemců v krátkém čase, nápor nezvládnou.

