O nouzovém stavu nemá ani cenu hlasovat, shodovali se ještě v pondělí členové vlády. Ve čtvrtek kabinet v demisi však rozhodl, že je třeba jej vyhlásit během několika hodin. Zhruba po půlroční pauze je Česko opět v nouzovém stavu, jenž potrvá 30 dní. S ním spjatá opatření a nové restrikce, které mají omezit šíření covidu, začnou platit od páteční 18. hodiny. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zároveň oznámil, že je nevyhnutelné povinné očkování. To by se mělo pravděpodobně týkat lidí nad 60 let a některých profesí.

O nařízeném očkování bude končící vláda jednat příští týden. Ve čtvrtek rozhodla omezit otevírací dobu hospod a dalších společenských provozů nebo snížit počty osob na společenských akcích. „Situace není dobrá. Každý den od rána vyhodnocujeme situaci. Co jsme měli původně v plánu od nedělní půlnoci, jsme se rozhodli aplikovat okamžitě,“ uvedl Babiš. Dodal, že rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu kabinet okamžitě doručil do sněmovny. Ta ho sice nemusí na prvních 30 dnů schvalovat, má však právo rozhodnout o jeho ukončení.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.