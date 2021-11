Brněnský start-up Carebot vytvořil program, který umí z rentgenových snímků za pomoci umělé inteligence zjistit čtrnáct druhů zdravotních potíží. „Umíme odhalit i malé nálezy, které by v klasickém nemocničním provozu mohli lékaři nechtěně přehlédnout,“ říká výkonný ředitel společnosti Matěj Misař. Nástroj pro detekci plicních chorob chce firma dostat nejen do všech českých nemocnic a ordinací, ale také do zahraničí. K tomu však potřebuje projít náročnou certifikací, která zabere zhruba rok. I proto se rozhodla přihlásit do projektu Pfizer Healthcare Lab, jenž pomáhá začínajícím firmám – start-upům – prorazit.

Mezinárodní farmaceutická společnost Pfizer, která za projektem stojí a je nyní největším dodavatelem vakcín proti covidu-19 v Evropě, poprvé svou podporu nasměrovala i na start-upy střední a východní Evropy. Kromě jedné lotyšské společnosti v rozvoji podpoří celkem čtyři začínající firmy z Česka. Zmíněný Carebot je jednou z nich.

