Byl to málo vídaný okamžik na Úřadu vlády. Dva premiéři a političtí rivalové bok po boku na společné tiskovce vyzývají, aby šly politika a spory stranou. Spojil je cíl, nechat očkovat masivní množství lidí proti koronaviru. Ať už ty, kteří dosud nejsou, nebo, a to hlavně, ty z rizikových skupin, kteří mají za sebou dvě dávky vakcíny, ale jejich účinnost už klesla a k jejímu posílení potřebují třetí. Plán Andreje Babiše (ANO) a Petra Fialy (ODS) přichází do nepříznivé situace.

„Epidemie nezná žádné bariéry, proto musí politika stranou,“ řekl Babiš. „Jsou situace, kdy je potřeba ukázat společnou vůli,“ přidal se Fiala. Nápad na společný apel, který později někteří, včetně předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09, ocenili jako možný symbol „politiky změny“ v Česku, nepřišel ani od dosluhujícího, ani od nastupujícího premiéra. Stojí za ním královéhradecký stomatolog Radek Mounajjed, člen zakladatelského týmu iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Cílem je podle něj tentokrát pro změnu pomoci lékařům a českému zdravotnictví. A nástrojem pak ambiciózní plán očkovat jeden milion lidí týdně.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.