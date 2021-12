Pro šéfa běloruského fotbalového svazu Vladimira Bazanova to byl vůbec smolný výlet. Oficiálně do Česka přijel na utkání ženských reprezentací o postup na fotbalové mistrovství světa. Utkání se kvůli covidu nekonala, navíc Bazanov s manželkou skončili na policii a následně museli opustit zemi. Bazanov je totiž na sankčním seznamu pobaltských zemí, který Česko podporuje, jakkoliv se k němu formálně nepřipojilo. A stejné problémy s cestováním mají kvůli podpoře běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka i další z tamních sportovních funkcionářů.

Opustit české území nařídila šéfovi běloruského fotbalu česká policie. Se ženou nesplňoval požadavky ministerstva zdravotnictví pro vstup do země. Čas na odchod měl s manželkou do konce středy. „Když jsme toho pána poslali do pryč, je jasné, že tady nemá co pohledávat. Neměl by tu být navíc i proto, že je na sankčním seznamu našich spojenců,“ sdělil Deníku N končící ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v reakci na rozhodnutí policie.

Bělorusko si ve středu v reakci na vyhoštění Bazanova předvolalo českého chargé d’affaires Petra Halaxu. „Důrazně protestujeme proti oficiálnímu postupu Prahy v souvislosti se situací, která se stala Bazanovovi na území České republiky,“ řekl mluvčí běloruského ministerstva zahraničí Anatol Hlaz s tím, že Minsk požádal Prahu o náležité vysvětlení.

