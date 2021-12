Když jsem byl na misi v kurdistánském Irbílu, navrhl jsem tamní vládě následující věc: vezměte deset svých nejlepších úředníků a přiřaďte je zahraničním firmám, které ve vaší zemi chtějí podnikat, aby jim pomohli s tamním náročným papírováním a razítkováním. O to jde nakonec firmám nejvíce, výše daní ani tolik nevadí, stačí, když jsou na místě kvalitní lidé, dobrá obchodní příležitost a nízká byrokracie (kdyby tomu tak nebylo, v USA či jiných zemích s vysokými korporátními daněmi by nikdo neinvestoval). A jelikož jediná věc, se kterou vláda může něco provést v kratším období, je právě byrokracie, je to nejlepší věc, kterou lze udělat.

Z vlastní zkušenosti s prací na ministerstvu financí vím, že právě byrokracie je něco, čeho se firmy bojí nejvíce. Podnikat podnikatelé umí, čelit tržnímu riziku též, od toho jsou podnikatelé. Ale nevypočitatelná, pomalá a složitá a zejména zbytečná byrokracie je něco, z čeho firmám jde mráz po zádech (koneckonců oprávněně).

