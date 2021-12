Kdybychom uvěřili spisovatelům, bude se Angela Merkelová v důchodu věnovat vyšetřování vraždy. David Safier letos o jejím životě v penzi vydal román Paní Merkelová. Kancléřka se prakticky okamžitě po odchodu z úřadu začne nudit. Když poblíž její chalupy dojde k vraždě, je nadšená. „Konečně nějaký problém, který si žádá řešení!“ A ihned se vrhá do vyšetřování. Román se v Německu stal bestsellerem. Němce zjevně zajímá, do čeho se žena, která ve středu po 16 letech přestane být kancléřkou, pustí.

Kniha je samozřejmě fikcí. Ale popisuje naprosto reálné dilema – co má dělat člověk, který byl řadu let zvyklý pracovat od rána do večera, stýkat se s nejmocnějšími lidmi ze světa politiky či byznysu a řešit jednu krizi za druhou? Jeho diář býval plný, najednou zeje prázdnotou. Ne každý zvládne relaxovat nebo v klidu psát paměti.

