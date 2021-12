Phonexia – celkový vítěz

Jihomoravský kraj

Vítězná společnost Phonexia nabízí unikátní technologii, která jako první na světě pro identifikaci mluvčího používá výhradně neuronové sítě. Dokáže podle hlasu rozpoznat identitu mluvčího, jeho pohlaví, jazyk či přepsat řeč do textu. Nabízí špičkové řešení pro takzvanou pasivní hlasovou biometrii. Poskytuje služby pro kontaktní centra, finanční instituce a organizace bojující s kriminalitou ve více než 60 zemích. Phonexia má obrovský potenciál stát se jako jedna z mála českých společností globálně úspěšnou. „Firma organicky roste a může se spolehnout na znalosti největších českých a zahraničních odborníků v oblasti hlasové biometrie,“ říká ředitel společnosti Phonexia Michal Hrabí.

LASKI

Olomoucký kraj

LASKI vznikla v roce 1992 a její hlavní činností je výroba profesionální komunální techniky pro zlepšování životního prostředí. V roce 1993 se zrodil první vlastní výrobek, a to zametací stroj, o rok později byla vyvinuta a vyrobena první fréza na pařezy. „Motivací pro naše podnikání byla snaha navázat na tradici strojírenské výroby v našem regionu. Inspirací byla častá návštěva evropských měst,“ říká jednatel společnosti Zdeněk Zapletal. Dnes je firma známá ve více než padesáti zemích světa, pronikla i do USA. Aktuálním zásadním úspěchem firmy je patentovaný štěpkovač, který je momentálně jediný na světě čistě elektrický.

CRÉER

Moravskoslezský kraj

„V naší stálé nabídce naleznete jedinečný betonový nábytek do domácnosti i na zahradu, elegantní vybavení do koupelen, kuchyňské pracovní desky i ty nejmenší interiérové doplňky,“ říká CEO společnosti CRÉER Marek Bilko. Firma je v dnešním unifikovaném světě masové výroby manifestem různorodosti, individuality. Je odrazem touhy po originalitě a užitné kvalitě. Produkty, které využívají vlastnosti betonu tak jako žádné jiné, jsou pro svoji kategorii jedinečným přínosem. Patří mezi ně betonový gramofon, reproduktory nebo betonové LED panely. Životnost se počítá minimálně na desítky, ne‑li stovky let.

SATTURN HOLEŠOV

Zlínský kraj

Firma SATTURN HOLEŠOV působí zejména v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Ty kladou důraz na zadržování vody v krajině a snižování znečištění vod nekontrolovaným vypouštěním odpadních vod z bodových zdrojů. Na českém trhu funguje již od roku 1992. „Hnacím motorem jsou pro nás od prvopočátku naše vize, které se nám úspěšně krok za krokem daří překlápět do reality,“ říká jednatel společnosti Jaromír Tomšů. V současné době udává firma celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem.

DiaVize

Hlavní město Praha

Smyslem založení firmy bylo poskytnout pacientům integrované zdravotní služby a minimalizovat dopad nemoci na jejich život. „Přizpůsobujeme léčbu na míru individuálním potřebám pacientů, stanovujeme optimální dosažitelné cíle a především učíme pacienta, jak jich dosáhnout, aby ho nemoc co nejméně omezovala,“ říká ředitelka Petra Králová. Vzorem jsou obdobná pracoviště zejména v Nizozemsku a USA, která dosahují vynikajících medicínských výsledků i spokojenosti pacientů. Nedílnou součástí komplexní péče je edukace.

PLEAS

Kraj Vysočina

„Jsme jediným výrobcem ve střední Evropě, který má v jednom výrobním areálu soustředěnu vícestupňovou výrobu od pletení úpletu až po zabalení hotového výrobku, který nese garanci vysoké kvality a splňuje předepsaná ekologická kritéria,“ říká finanční ředitel společnosti PLEAS Petr Nobst. Společnost sází na nejvyšší kvalitu zboží „Made in Czech Republic“. Zaměstnává více než šest set zaměstnanců a neustále se snaží držet módních trendů.

Varistar

Středočeský kraj

„Naše služba se snaží skloubit sběr, zpracování a využití dat a informačních technologií v zemědělství, aby naši klienti v oblasti rostlinné výroby významně zvýšili efektivitu svého podnikání při markantním snížení ekologické zátěže a výrazném zvýšení jejich zisku,“ říká spoluzakladatel společnosti Varistar Jan Semrád. Systém využívá velké množství historických i aktuálních dat, spektrální satelitní snímky, půdní rozbory, informace o bonitě půdy, reliéfu pole a pohybu vody v půdě, z nichž zpracovává velmi přesné mapy jednotlivých polí. Díky přesnému popisu každé části pole je pak možné určit optimální dávku hnojiv či osiv pro každou z těchto částí.

RTsoft

Plzeňský kraj

Společnost RTsoft vyvíjí softwarová řešení na míru. Jejími největšími klienty jsou Knihy Dobrovský, Sportisimo, Moravské naftové doly nebo Sazka. „Jsme specialisté na dlouhodobý vývoj. Jsme partnery několika velkých internetových společností, kterým dodáváme kontinuální vývoj jejich aplikací a systémů,“ říká zakladatel společnosti Radek Tančouz. Špičkový tým má více než 35 programátorů a táhne za jeden provaz.

EcoGlass

Liberecký kraj

Firma EcoGlass vyrábí skleněné komponenty pro osvětlovací aplikace pro automobilový průmysl, letištní osvětlení ranvejí, pouliční osvětlení nebo pro solární energetiku. Postupem času se z čistě vývojové společnosti stala i výrobní. „Největším úspěchem je, že je společnost na trhu tolik let navzdory měnícím se trendům a střídání ekonomicky více a méně úspěšných let,“ říká předsedkyně představenstva Helena Krutská. Od konkurence ji nejvíce odlišuje rychlost technické podpory a rychlost interního vývoje technických řešení.

STUDIO D – akustika

Jihočeský kraj

Firma provádí akreditovaná měření hluku, vibrací a neprůzvučností, zpracovává akustické studie a studie oslunění, hlukové mapování, výpočty a studie prostorové akustiky. S požadavky řešit také vibrace a strukturální hluk ve stavbách začala společnost spolupracovat s firmami, vysokými školami a institucemi v zahraničí. „Za největší úspěch považujeme především aplikovaný výzkum, který poskytujeme pro různé firmy, ať už v oblasti strukturálního hluku nebo stavební akustiky,“ říká jednatel firmy František Dolejší. V posledních letech významně rozšířila měření vibrací a strukturálního hluku a aktuálně spolupracuje na výstavbě mnoha významných projektů v České republice.

WormUP

Královéhradecký kraj

Firma WormUP se zabývá výrobou potravin z hmyzu a následným prodejem. Hmyz chová a kompletně zpracovává na území České republiky. V tomto směru je jedinou firmou, která nedováží hmyz zpracovaný jako polotvar. „Dlouho jsem z médií zaznamenával informace o tom, že hmyz je potravina budoucnosti, ale ani po mnoha letech se nic nedělo a hmyzí potraviny nikde. Nakonec jsme se s mojí ženou rozhodli, že nebudeme čekat, a pokud se s tím něco má udělat, musíme to změnit my,“ říká spolumajitel společnosti Libor Sloupenský. Chce, aby lidé pochopili, že hmyz chutná skvěle a předsudky vůči němu jsou pouze v jejich hlavách.

DAKO‑CZ

Pardubický kraj

Brzdové systémy a komponenty vyrábí společnost pro osobní a nákladní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, údržbové vozy, soupravy metra a tramvaje. Provozovány jsou nejen v Evropě, ale i v Indii, Tibetu, Malajsii, Indonésii a Egyptě. „Díky našemu know‑how dokáže společnost konkurovat i těm největším světovým výrobcům kolejových vozidel. S hrdostí můžeme říci, že se řadíme mezi společnosti, které udávají trendy na trhu, zejména v kompaktnosti, váze a ekologickém řešení brzdových systémů a komponentů,“ říká člen představenstva společnosti Jaromír Štverák. Jejich brzdovými komponenty budou osazeny třeba i vozové soupravy linky Piccadilly v Londýně.

FORNICA cosmetics

Karlovarský kraj

„Naší specializací je kosmetika využívající benefity přírodních léčivých zdrojů. Vlastními silami řešíme úplně vše, vývoj produktů, design obalů, výrobu produktů i podporu prodeje,“ říká majitel společnosti Hugo Šulc. Na začátku byla myšlenka posílit image lázeňských provozoven založením kvalitní značky kosmetiky, která by dokázala využít potenciálu místních přírodních léčivých zdrojů. Aktuál­ně má společnost sedm nových produktů špičkové vlasové kosmetiky.

KOVOSREAL

Ústecký kraj

Společnost KOVOSREAL byla založena v roce 1997. Jejím hlavním výrobním programem je výroba kovových polotovarů pro další zpracování, dále výroba kovového nábytku, práškové lakování a nástrojářská zakázková výroba. Je rodinnou firmou, která má aktuálně 90 zaměstnanců. „Vnímáme firmu jako svoji rodinu, několik celých rodin zaměstnáváme a tak k nim také přistupujeme,“ říká manažerka marketingu a dcera zakladatele Kamila Hejduková. Největší výhodou rodinné firmy je přímé řízení a možnost se okamžitě rozhodovat. Nákupem nových strojů a vytvořením nových pracovních míst zefektivnila v poslední době svou výrobu.