Končící vláda Andreje Babiše (ANO) schválila povinnost nechat se očkovat proti covidu pro lidi nad 60 let a některé profesní skupiny. A to navzdory tomu, že během víkendu dostali ministři od budoucí vlády Petra Fialy (ODS) vzkaz, že nařízení zruší. Vyhláška teď míří do Sbírky zákonů. Vláda v demisi ji chce zveřejnit ještě tento týden.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i přes nesouhlas pětikoalice na vládě prosadil nezměněnou verzi, která stanoví povinnost očkování pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách nebo příslušníky ozbrojených sil včetně tajných služeb. „Podle odborníků je to cesta, jak zabránit zaplnění nemocnic. Ti, kterých se to bude týkat, musí být naočkovaní do konce února,“ uvedl Vojtěch po jednání vlády.

Čelil přitom opakovaným dotazům, proč vláda v demisi schvaluje vyhlášku, kterou nastupující vláda pravděpodobně zruší. To vzkázal například předseda KDU-ČSL a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Mluvil zejména o paragrafu, který přikazuje očkování lidem na 60 let. „Nastupující vláda takovou vyhlášku nemůže akceptovat a povinné očkování pro lidi nad 60 let zruší,“ řekl Jurečka v České televizi. Doplnil, že pokud některé profesní skupiny budou s povinným očkováním v jejich oblasti souhlasit, vláda jim vyjde vstříc. Zároveň kritizoval končící vládu, že neudělala dost při přesvědčování lidí, aby se nechali očkovat.

Oslovení členové kabinetu stojí za tím, že vyhlášku bylo potřeba schválit i přes prohlášení budoucích ministrů. „Stále nám tvrdí, že my jsme ti, kdo nesou odpovědnost, a musíme ji nést až do posledního dne,“ argumentoval vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Vojtěch doplnil, že povinné očkování není v Česku nic nového a také u vybraných profesí už dnes existuje řada povinných vakcín. Proto se také budou případné sankce vyměřovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Sankce jsou finanční až do výše 10 tisíc korun. U profese to zakládá i možnost výpovědi,“ řekl ministr zdravotnictví.

Kromě rizika zrušení budoucí vládou bude nová vyhláška čelit také soudní žalobě. Tu v pondělí avizovala opoziční SPD. Kvůli diskriminační povaze ji podle mluvčí Barbory Šťastné bude strana chtít zrušit hned poté, co vyjde ve Sbírce zákonů.

SPD minulý týden neprosadila ve sněmovně debatu o povinném očkování. Předseda SPD Tomio Okamura návrh zdůvodnil mimo jiné tím, že je absurdní očkovat zdravé lidi, a to jen na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Bylo by to podle něj za hranou právní i lidské etiky. Sněmovna proto měla podle Okamury uložit vládě, aby povinné očkování proti koronaviru nezaváděla.

Kabinet se na pondělním jednání dohodl na tom, že zatím není důvod zpřísňovat protiepidemická opatření. Podle Vojtěcha data z tohoto týdne ukážou, zda současný pokles nakažených bude dál pokračovat, nebo hrozí v počtu případů stagnace a takzvaná stolová hora, kdy bude počet nákaz delší dobu zhruba stejný.

„Vývoj se v posledních dnech projevuje spíš stagnací,“ uvedl ministr. Laboratoře v posledních čtyřech dnech zachytily vždy o několik tisíc pozitivních vzorků méně než před týdnem. V neděli to bylo 6325 případů proti minulému týdnu s 9301.

Také proto vláda zatím s novými opatřeními nepřijde. „Asi by nebylo namístě dělat nějaká razantní nová opatření, pokud dochází ke stagnaci nebo poklesu,“ dodal Vojtěch. Podle něj je otázka, jestli má další zpřísňování v současné době smysl, protože příklad Slovenska ukazuje, že přísná uzávěra ke zpomalení epidemie nevede.