Sedíme v rozlehlé kanceláři v nejvyšším patře industriální budovy poblíž pražské Invalidovny. Propojené místnosti připomínají spíše galerii, všude jsou obrazy, sochy a designový nábytek. A i Richard Watzke, zakladatel projektu XIXOIO, se svými výraznými brýlemi a plnovousem připomíná spíše galeristu než strůjce údajné technologické revoluce. Dnes ale vypadá unaveně, prý v poslední době spí dvě hodiny denně. Říká, že lidé prostě nechápou jeho vizi.

„Bolí mě to, obrovsky to bolí. Jsme tady šest let, pracujeme na projektu od roku 2015. A lidé na nás útočí, když o nás nic nevědí,“ říká byznysmen, který před pár týdny oslavil padesáté narozeniny a jehož reklama polepila v posledních týdnech celé Česko.

Svým vzhledem a vystupováním Watzke nezapře své počátky, kdy vydělal na obchodování s uměním a realitami. Dnes ale skočil do úplně jiného byznysu. Snaží se do financování firem přinést nové technologie ze světa kryptoměn.

Watzke se stylizuje do role vizionáře, jako byl zakladatel Applu Steve Jobs, jehož jméno během téměř tříhodinového setkání zmiňuje opakovaně. A cítí se nepochopen. „Víte, kolik jsem toho napsal? I knížku jsem musel napsat. Ale je vidět, že to ti lidé nečtou. A pak dělají závěry,“ říká.

